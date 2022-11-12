В Гарпоке заявили, что спор с "Укрэнерго" может привести к недоплатам для "зеленой" энергетики

Согласно сообщению, хозяйственный спор НЭК "Укрэнерго" с Гарпоком сейчас находится в активной стадии и касается компенсаций по актам приема-передачи услуг по увеличению доли ВИЭ, которые уже были утверждены сторонами.

Однако, по информации директора ГП «Гарантированный покупатель», в случае проигрыша по этому делу "Укрэнерго" может потенциально заявить о переплате за услугу по увеличению доли ВИЭ в предыдущие периоды на сумму 10 миллиардов гривен.

"Есть риск, что эти средства компания будет недоплачивать Гарпоку в будущие периоды, и, соответственно, эти средства не получат предприятия зеленой энергетики за сгенерированную зеленую электроэнергию", - добавил Пилипенко.

Как сообщалось, "Укрэнерго" подала иск в госпредприятие "Гарантированный покупатель" о возмещении 1,1 млрд грн, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательства.