RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Гарпоке заявили, что спор с "Укрэнерго" может привести к недоплатам для "зеленой" энергетики

Фото: В Гарпоке заявили, что спор с "Укрэнерго" может привести к недоплатам для "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Укрэнерго" подала иск в ГП "Гарантированный покупатель" относительно размера выплат за услугу по увеличению доли зеленого поколения, что может создать проблему недоплат отрасли в 2023 году в размере 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Согласно сообщению, хозяйственный спор НЭК "Укрэнерго" с Гарпоком сейчас находится в активной стадии и касается компенсаций по актам приема-передачи услуг по увеличению доли ВИЭ, которые уже были утверждены сторонами.

Однако, по информации директора ГП «Гарантированный покупатель», в случае проигрыша по этому делу "Укрэнерго" может потенциально заявить о переплате за услугу по увеличению доли ВИЭ в предыдущие периоды на сумму 10 миллиардов гривен.

"Есть риск, что эти средства компания будет недоплачивать Гарпоку в будущие периоды, и, соответственно, эти средства не получат предприятия зеленой энергетики за сгенерированную зеленую электроэнергию", - добавил Пилипенко.

Как сообщалось, "Укрэнерго" подала иск в госпредприятие "Гарантированный покупатель" о возмещении 1,1 млрд грн, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго