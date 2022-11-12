ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Гарпоке заявили, что спор с "Укрэнерго" может привести к недоплатам для "зеленой" энергетики

Новина українською →
Суббота 12 ноября 2022 18:06
В Гарпоке заявили, что спор с "Укрэнерго" может привести к недоплатам для "зеленой" энергетики Фото: В Гарпоке заявили, что спор с "Укрэнерго" может привести к недоплатам для "зеленой" энергетики (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Укрэнерго" подала иск в ГП "Гарантированный покупатель" относительно размера выплат за услугу по увеличению доли зеленого поколения, что может создать проблему недоплат отрасли в 2023 году в размере 10 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора ГП "Гарантированный покупатель" Андрея Пилипенко.

Согласно сообщению, хозяйственный спор НЭК "Укрэнерго" с Гарпоком сейчас находится в активной стадии и касается компенсаций по актам приема-передачи услуг по увеличению доли ВИЭ, которые уже были утверждены сторонами.

Однако, по информации директора ГП «Гарантированный покупатель», в случае проигрыша по этому делу "Укрэнерго" может потенциально заявить о переплате за услугу по увеличению доли ВИЭ в предыдущие периоды на сумму 10 миллиардов гривен.

"Есть риск, что эти средства компания будет недоплачивать Гарпоку в будущие периоды, и, соответственно, эти средства не получат предприятия зеленой энергетики за сгенерированную зеленую электроэнергию", - добавил Пилипенко.

Как сообщалось, "Укрэнерго" подала иск в госпредприятие "Гарантированный покупатель" о возмещении 1,1 млрд грн, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обязательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше