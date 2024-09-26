Гарпок заборгував 60 млн євро за зелену електроенергію американській Elementum Energy

"Близько 60 млн євро. Це заборгованість за період із 2021 року до сьогодні", - сказала вона.

За її словами, для бізнесу дуже важливо вибудовувати і підтримувати стосунки з представниками влади. Крім того, Elementum Energy активно залучена до роботи асоціацій.

"Попри розуміння, що відбудова – за зеленою генерацією, у жодному органі влади немає більшою чи меншою мірою адвокатів зеленої енергетики. Тож якби не ініціативність з боку учасників ВДЕ, регуляторні акти приймали б без достатнього врахування інтересів та особливостей цього сектору енергоринку. І без всебічного аналізу впливу", - наголосила Рибачук.

Вона також зазначила, що держава робить дуже мало, щоб організувати програми державного страхування чи співстрахування, де вона виступала б гарантом. Це стримує активне будівництво зеленої генерації.

"Таке страхування зараз можуть надати представники міжнародних фінансових інституцій, зокрема Група Світового Банку та DFC. Або експортно-кредитні агентства окремих країн, наприклад Данії чи Британії, якщо ми говоримо про 100%-ве покриття політичних ризиків. Але тільки за умови придбання обладнання з тієї ж країни, що дуже обмежує потенційне коло наших постачальників", - сказала Рибачук.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн. На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.