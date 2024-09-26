Гарпок задолжал 60 млн евро за зеленую электроэнергию американской Elementum Energy

"Около 60 млн евро. Это задолженность за период с 2021 года по сегодняшний день", - сказала она.

По ее словам, для бизнеса очень важно выстраивать и поддерживать отношения с представителями властей. Кроме того, Elementum Energy активно вовлечена в работу ассоциаций.

"Несмотря на понимание, что восстановление – по зеленой генерации, ни в одном органе власти нет в большей или меньшей степени адвокатов зеленой энергетики. Так что если бы не инициативность со стороны участников ВИЭ, регуляторные акты принимали бы без достаточного учета интересов и особенностей этого сектора энергорынка. И без всестороннего. анализа влияния", - подчеркнула Рыбачук.

Она также отметила, что государство делает очень мало, чтобы организовать программы государственного страхования или сострахования, где оно выступало бы гарантом. Это сдерживает активное строительство зеленого поколения.

"Такое страхование сейчас могут предоставить представители международных финансовых институций, в частности Группа Всемирного Банка и DFC. Или экспортно-кредитные агентства отдельных стран, например Дании или Британии, если мы говорим о 100%-ном покрытии политических рисков. Но только при условии приобретения оборудования из той же страны, которая очень ограничивает потенциальный круг наших поставщиков", – сказала Рыбачук.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.