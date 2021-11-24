"ГарПок" сообщил в суде, кто решил блокировать выплаты по "зеленому" кредиту ЕС

Официальный представитель ГП "Гарантированный покупатель" заявил в Хозяйственном суде Киева, что решение о блокировании платежей компании "ДТЭК ВИЭ" принято "на самом-самом верху".

Об этом говорится в постановлении суда от 22 ноября, копией которого располагает РБК-Украина .

"Судом был поставлен представителю ГП "Гарантированный покупатель" вопрос о промежутке времени, необходимого для формирования им платежного поручения на перевод средств ООО ДТЭК Приморская ВЭС, на что представитель сначала ответил, что это известно "наверху". А на уточняющий вопрос суда, что подразумевается под понятием "наверху", представитель должника сообщил "на самом-самом верху", - указано в решении суда.

Представитель "ГарПока" официально подтвердил обязательства госкомпании по уплате долга ДТЭК, а срыв выплат объяснил "большим количеством платежей", которые якобы "требуют значительного периода времени".

Именно на вопрос, сколько нужно времени, адвокат госпредприятия указал суду, что это известно только на "самом верху".