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Гарпок прогнозує до кінця літа запуск аукціону на залучення інвестицій в "зелену" енергетику

Фото: Гарпок прогнозує до кінця літа запуск аукціону на залучення інвестицій в "зелену" енергетику (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Держпідприємство "Гарантований покупець" очікує, що до кінця літа в Україні буде анонсовано проведення зеленого аукціону на підтримку розвитку відновлюваної енергетики в Україні та для збільшення зацікавленості інвесторів в цю галузь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора держпідприємства Артема Некрасова.

"Запуск аукціонів на підтримку, яких ми очікуємо до кінця літа", - сказав Некрасов.

Він зазначив, що станції з ВДЕ - проєкти з найменшою вартістю будівництва та строками будівництва у порівнянні з іншими видами генерації.

"Багато проєктів по сонцю зараз запускає переважно бізнес для своїх потреб. По вітровим станціям на різних стадіях у нас кілька десятків проєктів в семи регіонах країни на різних стадіях", - зазначив Некрасов.

За його словами, держава має створювати умови для того, щоб готові до будівництва проєкти ВДЕ вже почали реалізовуватись.

"У тому числі треба вирішити питання проблеми страховок будівництва під час війни, спрощення регуляторної бази як на рівні держави, так і місцевої влади", - сказав Некрасов.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація вважає, що держава має запустити зелені аукціони і встановити щорічну потребу в будівництві станцій відновлюваної енергетики, щоб інвестори орієнтувались на ці показники та мали підґрунтя для залучення міжнародних інвестицій в ці проєкти.

На думку УВЕА, в поточних умовах Україна має потребу в будівництві щонайменше 1 ГВт ВЕС щороку. Водночас, поки триває війна, Україна може побудувати 4-5 ГВт потужності вітроенергетики, які знаходяться на високій стадії готовності до будівництва.

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