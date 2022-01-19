ru ua
Ср, 19 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"ГарПок" 65 дней не выплачивает 3 млрд гривен предприятиям "зеленой" энергетики, - депутаты

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 17:25
"ГарПок" 65 дней не выплачивает 3 млрд гривен предприятиям "зеленой" энергетики, - депутаты Фото: "зеленая" энергетика в Украине (renewables.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" 65 дней не выплачивает 3 млрд грн задолженности предприятиям возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление межфракционного депутатского объединения "Чистая энергия - здоровая окружающая среда".

"Оплата была осуществлена ​​частично и не перед всеми производителями электроэнергии. Скандальные изменения руководства госпредприятия и ручные команды от Кабмина привели к тому, что выплачено было лишь 16,3 млрд грн. И еще 3 млрд грн остаются заблокированными в середине ноября новоназначенным руководством "ГарПока". Уже прошло 65 дней и сменены два руководителя, но эти средства остаются заблокированными и не выплаченными предприятиям ВИЭ", - отмечают депутаты.

МФО "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" обеспокоена дискриминацией отрасли и отмечает, что вопрос полной оплаты задолженности перед производителями "зеленой" энергии предусмотрен Меморандумом Украины с МВФ, выполнение положений которого обязательно для продолжения программы.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд грн.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

По данным британского агентства REDD, иностранные инвесторы уходят из Украины и обращают внимание на Польшу и Румынию, поскольку в Украине финансовый кризис в "зеленой" энергетике и происходит дискриминация компании ДТЭК, что не дает уверенности в стабильном инвестиционном климате.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
Ермак: встреча нормандских советников может пройти до конца января
DAILY
Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Кибератака на Украину. Зачем хакеры "положили" госсайты и чего ждать дальше