"ГарПок" 65 днів не виплачує 3 млрд гривень підприємствам "зеленої" енергетики, - депутати

"Оплата була здійснена лише частково і не перед всіма виробниками електроенергії. Скандальні зміни керівництва держпідприємства та ручні команди від Кабміну призвели до того, що виплачено було лише 16,3 млрд грн. І ще 3 млрд грн залишаються заблокованими в середині листопада новопризначеним керівництвом "ГарПоку". Вже пройшло 65 днів та змінено два керівники, але ці кошти залишаються заблокованими і не виплаченими підприємствам ВДЕ", - зазначають депутати.

МФО "Чиста енергія - здорове довкілля" стурбоване дискримінацією галузі та наголошує, що питання повної оплати заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії передбачено Меморандумом України з МВФ, виконання положень якого обов'язкове для продовження програми.