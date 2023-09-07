Гарний врожай в Україні знизив інфляцію до мінімуму за два роки

Експерти НБУ не наводять цифри оцінки інфляції за серпень, але згідно з оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 10%. Востаннє річна інфляція в Україні нижче 10% спостерігалася в червні 2021 року (9,5%).

Як зазначається в огляді, фундаментальний інфляційний тиск знижувався відповідно до очікувань НБУ. Цьому сприяють поліпшення очікувань в умовах збереження курсової стійкості та зменшення тиску з боку витрат бізнесу.

Водночас темпи зростання цін на продовольство знижувалися завдяки розширенню пропозиції, послабленню тиску з боку витрат, оптимізації виробничих та логістичних ланцюгів.

"Оптимістичніші очікування щодо нового урожаю зернових разом з нарощуванням виробництва сприяли зниженню цін на крупи та борошно. Попри зростання зовнішніх цін, подорожчання соняшникової олії на внутрішньому ринку і далі сповільнювалося. Це зокрема зумовлювалося труднощами з її експортуванням", - йдеться в огляді.

Зростання цін на овочі також сповільнилося завдяки розширенню пропозиції. Через більше виробництво також помірніше дорожчали яйця, однак їх вартість і далі перевищувала минулорічний рівень з огляду на вищий експорт, додали в НБУ.

Ціни на пальне в липні зростали поступово завдяки значним запасам пального, сформованим до підвищення акцизу. Стримували зростання цін на пальне і зменшення світових цін на нафту в попередні місяці, а також посилення конкуренції на роздрібному ринку. У серпні зростання цін на пальне тривало в міру вичерпання попередніх запасів.

Крім того, подорожчання алкогольних напоїв та тютюнових виробів сповільнилося на тлі сприятливої ситуації на валютному ринку та тиску з боку тіньової пропозиції. Мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги для населення й далі стримував адміністративну інфляцію, йдеться в огляді.

Літня дефляція

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у липні 2023 року, порівняно з липнем минулого року, зросли на 11,3%. У місячному вимірі ціни в липні впали на 0,6%.

НБУ значно покращив прогноз щодо інфляції. НБУ очікує, що зростання споживчих цін до кінця 2023 року становитиме 10,6%. У квітні НБУ очікував на інфляцію на рівні 14,8%.