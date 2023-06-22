Гарний результат. У Кабміні задоволені усною оцінкою від ЄС, але до жовтня ще є робота

"Я вважаю, що це дуже добрий результат. Я хочу нагадати, що деякі країни Західних Балкан роками йдуть до того прогресу, де ми є, і виконання однієї рекомендації - це фактично національне свято", - наголосила міністр, реагуючи на усну оцінку ЄС.

Стефанішина розповіла, що з 23 червня 2022 року, коли Україна набула статусу кандидата на вступ в ЄС, на всіх зустрічах західні партнери визнавали прогрес у реформах нашої країни. Але при цьому були й попередження про те, що процес приєднання до Євросоюзу є дуже складним і можуть бути розчарування.

"Що важливо у цій оцінці, яка була проміжною, це те, що за її результатами ми маємо чіткі кроки, які ми маємо виконати до жовтня. Їх невелика кількість", - уточнила Стефанішина.

За її словами, серед таких кроків:

ухвалення процедури відбору суддів КСУ;

затвердження законодавства про протидію впливу олігархів, у тому числі про фінансування партій;

підзаконні акти щодо протидії відмиванню доходів;

завершення програми підтримки нацменшин.

"А найголовніша увага буде прикута до актикорупційного блоку - з огляду на майбутнє відновлення України та її підготовку до членства в ЄС", - розповіла міністр.

Велике інтерв'ю віце-прем'єра Ольги Стефанішиної щодо очікувань від саміту НАТО у Вільнюсі, міжнародних гарантій безпеки для України та виконання рекомендацій Євросоюзу - незабаром читайте на РБК-Україна.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Україна ще минулого року набула статусу кандидата на вступ в ЄС. Це означає, що Україна має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники вже кілька разів озвучували очікування, що переговори щодо вступу в Євросоюз можуть розпочатися вже цього року. Таку можливість підтверджують і деякі лідери країн-союзників України.

При цьому, як повідомляло нещодавно Reuters, Україна виконала дві з семи умов, які необхідні для початку переговорів.