Гарні новини стануть подарунком від Всесвіту для 4 знаків Зодіаку: кого обрали карти Таро

Гороскоп на понеділок за картами Таро обіцяє особливий сюрприз представникам 4 знаків Зодіаку. Вони отримають звістку, яка подарує їм велике щастя.
Які знаки Зодіаку стануть головними щасливчиками цього дня, розповідає РБК-Україна.
Вам випала карта "Колісниця". Вона символізує перемогу, прорив і силу волі. Саме ця карта випадає не випадково. 4 серпня ви отримаєте шанс, який допоможе нарешті вирватися вперед. З’явиться ситуація, у якій ви зможете проявити рішучість, продемонструвати свої лідерські якості та отримати гарні новини. "Колісниця "дає вам зелене світло, тож дійте сміливо.
Вам випала Таро-карта "Зірка", це символ надії, натхнення і гармонії. Вона говорить про те, що навіть якщо у вас були розчарування, зараз ви стоїте на порозі внутрішнього оновлення. У цей день вам можуть надійти добрі новини, пов’язані з особистим життям або творчістю. Ви побачите світло попереду й отримаєте підтвердження, що все буде добре. Всесвіт вас підтримує.
На понеділок вам випала карта "Паж Кубків". Вона говорить про приємну звістку, нове знайомство або щирий прояв почуттів. 4 серпня ви можете отримати несподіване повідомлення або запрошення, яке викличе емоційну реакцію. День сприятливий для романтики, примирення, натхнення. "Паж Кубків" говорить: не соромтеся власних емоцій, вони ваше джерело сили.
Вам випала карта "Смерть". Попри драматичну назву, ця карта не про втрату, а про трансформацію. Вона сповіщає, що старе добігає кінця і на зміну приходить нове. 4 серпня ви зможете попрощатися з тим, що тягнуло вас назад. Це може бути болісно, але карти кажуть: далі буде краще, чудові новини вже поруч. День відкриє вам шлях до оновлення.
На дні колоди опинилася карта "Сила", яка говорить про стійкість, рішучість та гармонію між розумом і серцем. Вона вказує, що 4 серпня буде потужним днем для тих, хто вміє поєднувати твердість з добротою. Будьте сміливими, але не жорсткими. Всесвіт винагородить тих, хто діє з любов’ю і впевненістю.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Tarot, Your Tango.