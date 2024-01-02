Гармати та особовий склад. У ЗСУ відзвітували про втрати РФ на півдні за добу

Збройні сили України за останню добу на Південному напрямку знищили 20 гармат російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України .

Протягом доби дещо збільшив кількість штурмових дій до 19, але їхня якість залишається сталою - безуспішні.

Зазнавши втрат, ворожі штурмовики у зменшеній кількості змушені були повернутися на вихідні позиції. А наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають окупантам значних втрат.

Що конкретно вдалося знищити ЗСУ

Також триває контрбатарейна боротьба, під час якої Сили оборони півдня завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, його вогневих позиціях і тилах.

У ворога на лівому березі стало менше на:

17 окупантів;

20 гармат;

1 розвідувальний БпЛА "Мерлін";

2 ударні БпЛА "Ланцет";

2 одиниці автобронетехніки.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 2 січня, склали 810 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 7 танків, 13 ББМ та 49 артсистем ворога.

Також Сили оборони України на Куп'янському напрямку виявили позицію росіян і вдарили по ній. Процес знищення окупантів вдалося зафіксувати на відео.