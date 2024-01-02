Пушки и личный состав. В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки
Вооруженные силы Украины за последние сутки на Южном направлении уничтожили 20 орудий российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
В течение суток несколько увеличил количество штурмовых действий до 19, но их качество остается постоянным - безуспешные.
Понеся потери, вражеские штурмовики в уменьшенном количестве вынуждены были вернуться на исходные позиции. А наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.
Что конкретно удалось уничтожить ВСУ
Также продолжается контрбатарейная борьба, во время которой Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.
У врага на левом берегу стало меньше на:
- 17 оккупантов;
- 20 пушек;
- 1 разведывательный БпЛА "Мерлин";
- 2 ударные БпЛА "Ланцет";
- 2 единицы автобронетехники.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.
Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.
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