Пушки и личный состав. В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки

Вооруженные силы Украины за последние сутки на Южном направлении уничтожили 20 орудий российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины .

В течение суток несколько увеличил количество штурмовых действий до 19, но их качество остается постоянным - безуспешные.

Понеся потери, вражеские штурмовики в уменьшенном количестве вынуждены были вернуться на исходные позиции. А наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Что конкретно удалось уничтожить ВСУ

Также продолжается контрбатарейная борьба, во время которой Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

У врага на левом берегу стало меньше на:

17 оккупантов;

20 пушек;

1 разведывательный БпЛА "Мерлин";

2 ударные БпЛА "Ланцет";

2 единицы автобронетехники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.