ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пушки и личный состав. В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки

Вторник 02 января 2024 19:21
UA EN RU
Пушки и личный состав. В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки Архивное фото: В ВСУ отчитались о потерях РФ на юге за сутки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженные силы Украины за последние сутки на Южном направлении уничтожили 20 орудий российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

В течение суток несколько увеличил количество штурмовых действий до 19, но их качество остается постоянным - безуспешные.

Понеся потери, вражеские штурмовики в уменьшенном количестве вынуждены были вернуться на исходные позиции. А наши подразделения и в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят оккупантам значительные потери.

Что конкретно удалось уничтожить ВСУ

Также продолжается контрбатарейная борьба, во время которой Силы обороны юга наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его огневым позициям и тылам.

У врага на левом берегу стало меньше на:

  • 17 оккупантов;
  • 20 пушек;
  • 1 разведывательный БпЛА "Мерлин";
  • 2 ударные БпЛА "Ланцет";
  • 2 единицы автобронетехники.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру вторника, 2 января, составили 810 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 360 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 танков, 13 ББМ и 49 артсистем врага.

Также Силы обороны Украины на Купянском направлении обнаружили позицию россиян и ударили по ней. Процесс уничтожения оккупантов удалось зафиксировать на видео.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году