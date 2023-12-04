UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Гарантований покупець" назвав шляхи вирішення проблеми боргів в енергетиці

Фото: "Гарантований покупець" назвав шляхи вирішення проблеми боргів в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В українському енергетичному секторі виникла проблема боргів між різними енергокомпаніями і її треба вирішувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову держпідприємства "Гарантований покупець" Артема Некрасова.

"Взаємні борги на енергоринку є. Вони виникли ще з 22 року, після окупації частини станцій, в тому числі і Запорізької атомної станції. Головний донор ПСО зараз це "Енергоатом". Після підняття тарифів ще влітку і завершення своєї ремонтної кампанії у вересні вийшли на графік розрахунків з нашим підприємством "Гарантованим покупцем" по послузі забезпечення доступних цін на електроенергію для населення, однак у нас у всіх залишились борги попереднього року, у всіх учасників ринку, у всіх енергетичних компаній, які накопичились по колу один до одного", - сказав він.

Голова "Гарантованого покупця" зауважив, що головним донорам фінансування тарифу на електроенергію для населення - компаніям "Енергоатом" та "Укргідроенерго" важко нести це фінансове навантаження.

Некрасов додав, що постановою Кабміну "Енергоатому" та "Укргідроенерго" має бути встановлена компенсація і теоретично може бути бюджетна підтримка цих компаній.

"Як варіант вирішення це механізм, який застосовувався в попередні роки. Можна зробити кругову прогонку заборгованості по всім енергокомпаніям по колу", - підсумував Некрасов.

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" заявили, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News