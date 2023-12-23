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Гарантії безпеки. У ОП розповіли, які країни ЄС ще не приєдналися до декларації

Фото: заступник голови ОП Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Шість країн Європейського союзу ще не доєднались до декларації щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрія Сибіги під час ефіру телемарафону.

"З 27 країн ЄС лише 6 наразі не приєдналися до спільної декларації (щодо гарантій безпеки для України - ред.)", - заявив Сибіга.

За його словами, мова йде про Австрію, Хорватію, Польщу, Угорщину, Словаччину та Мальту.

"Ми зараз працюємо з цими партнерами, щоб вони також приєдналися до декларації", - додав заступник голови ОП.

Сибіга зауважив, що, на його думку, переконувати у доцільності приєднання не потрібно, адже всі розуміють, що рано чи пізно це відбудеться.

"Просто ми говоримо про конкретні речі, в чому та чи інша держава сильна і готова взяти на себе зобов'язання в одному з блоків, зафіксованих у декларації. Я думаю, що всі ці держави мають політичну волю стати стороною декларації", - додав він.

Заступник голови ОП також додав, що питання приєднання до декларації щодо гарантій безпеки обговорювалося на зустрічі президента Володимира Зеленського з польським міністром закордонних справ у Києві.

"Були доведені наші очікування, почули позицію польської сторони. Переконаний, що ми вийдемо на правильний результат, якого заслуговують обидві країни", - сказав він.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. Раніше стало відомо, що до декларації приєдналася вже 31 країна

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада.

Також 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

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Гарантії безпеки