Гарантії безпеки, ЗАЕС і території. Чого чекати від зустрічі Зеленського і Трампа

Головне:

Що на порядку денному переговорів?

Чому Трамп раніше відмовлявся від зустрічі, але зрештою погодився?

Чого очікувати за підсумками візиту?

Попри традиційну для світової політики паузу на Різдвяні свята, переговори про завершення російсько-української війни не припиняються. Вже в неділю, 28 грудня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм візаві Дональдом Трампом.

Напередодні Зеленський презентував журналістам деталі рамкової мирної угоди, яка в загальних рисах напрацьована Києвом та Вашингтоном, але ще не погоджена Москвою.

Це політичний документ з додатками, який включає посилання на тристоронні гарантії безпеки (Україна, США, Європа), двосторонні гарантії від США та дорожню карту процвітання України.

РБК-Україна вже детально писало про його зміст. Серед іншого, документ передбачає підтвердження суверенітету України та угоду про ненапад між Україною і Росією з механізмом моніторингу.

Також це міцні гарантії безпеки для України, які віддзеркалюють статтю 5 статуту НАТО (військова відповідь і санкції у разі агресії РФ) строком на 15 років.

Крім того, у документі має бути закріплено шлях України до ЄС з датою вступу, привілейований доступ до ринку та пакет глобального розвитку – фонди відновлення, інвестиції та реконструкцію. І, звісно, обмін полоненими, повернення заручників тощо.

Разом з тим, у драфті є два пункти, щодо яких Україна та США досі не дійшли спільної позиції: статус Запорізької АЕС та території.

Зустріч з Трампом як маркер

Українські дипломати намагалися організувати зустріч Зеленського і Трампа вже тривалий час. Проте згоди на неї у США не було. Наприкінці листопада Дональд Трамп заявив, що сподівається на зустріч із Зеленським та Путіним, але "тільки тоді, коли угода про закінчення цієї війни буде остаточною або перебуватиме на завершальній стадії".

Зараз Трамп дає туманні коментарі щодо майбутніх переговорів.

"У Зеленського нічого не буде, поки я не схвалю... Подивимося, що в нього буде", – заявив він журналістам.

Ймовірно, нинішня згода на зустріч від США може означати впевненість у команді Трампа, що результату вдасться досягти в осяжній перспективі.

"Я думаю, у Трампа є враження, що угода вже практично готова, і він може про щось говорити, якісь отримати варіанти. Але, з іншого боку, раз зустріч буде в Мар-а-Лаго (неформальній резиденції Трампа – ред.), то все-таки стовідсоткової впевненості там нема", – зазначив у коментарі РБК-Україна директор Інституту світової політики Євген Магда.

Президент Зеленський неодноразово заявляв, що питання територій (і очевидно, ЗАЕС) він волів би остаточно обговорити під час особистої розмови з Трампом.

Завдяки переговорам позиції України і США таки дещо зблизилися. У драфті рамкового документу пропонується фіксація лінії зіткнення на дату угоди в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях ("стоїмо, де стоїмо"), з виведенням російських військ з інших регіонів (Дніпропетровська, Миколаївська, Сумська, Харківська області). Водночас на Донбасі проговорюється потенційне створення "вільної економічної зони".

На зустрічі із журналістами цього тижня Зеленський наголосив: якщо в мирній угоді якось зачіпатиметься територіальне питання (крім принципу "стоїмо, де стоїмо"), то весь документ можуть винести на референдум. Він можливий лише за умови повної угоди про закінчення війни, реального припинення вогню щонайменше на 60 днів та легітимних умов проведення.

Що ж до ЗАЕС, США пропонують спільне управління станцією між Україною, США та Росією з розподілом дивідендів "33% на 33% на 33%", тоді як Україна наполягає на варіанті спільної експлуатації лише з США (50 на 50) з обов’язковою демілітаризацією ЗАЕС, Енергодара та Каховської ГЕС.

Позиція Кремля

На цьому тлі від Росії надходять "змішані" сигнали. 20 та 21 грудня спецпосланник президента Віткофф та Кушнер провели зустрічі з емісаром Путіна Кирилом Дмитрієвим у Маямі. За їх підсумками речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився розкривати зміст документів, які Дмитрієв нібито привіз із США.

"Ми, як і раніше, вважаємо, зокрема й на цій стадії, що дуже недоцільно вести якесь спілкування через засоби масової інформації. Тому ми не говоритимемо про те, що саме привіз Дмитрієв, і тим більше не говоритимемо про це через пресу", – заявив Пєсков.

За його словами, Москва найближчим часом "продовжить контакти зі США через наявні канали". Позиція Росії щодо врегулювання буде сформульована на основі інформації, отриманої від Дмитрієва.

Згодом заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що оприлюднений Зеленським план "радикально відрізняється" від версії, яка обговорюється представниками РФ та США.

Як розповіло джерело РБК-Україна, від Росії надходили сигнали про те, що відповідь на ідеї, викладені в україно-американському проєкті рамкової мирної угоди, країна-агресор дасть вже після Нового року.

Проте, через дипломатичну активність з боку Києва росіяни вимушені вже зараз надсилати через медіа деякі сигнали, зокрема щодо нібито "готовності на припинення вогню" задля проведення в Україні референдуму.

Як повідомляє Bloomberg, Москва розглядає 20-пунктний план, розроблений між Україною та США, як відправну точку для подальших переговорів. Але, очевидно, багато забаганок агресорів план, у його нинішньому вигляді, не вдовольняє.

За даними агенції, мова йде про гарантії нерозширення НАТО на схід, обмеження чисельності та видів озброєння ЗСУ, скасування санкцій, заморожених російських активів, а також питання територій.

Як розповіло джерело РБК-Україна, Росія намагається і далі імітувати свою зацікавленість у мирних переговорах, насамперед, щоб уникнути звинувачень з боку США у зриві перемовин.

"Публічних сигналів про поступки з боку Росії, я думаю, не буде. Це не відповідає їхньому modus operandi (метод дії – ред.). Тому вони будуть весь час публічно піднімати ставки вище. Це їхня логіка, яка такою буде постійно. Тут ніяких змін бути не може", – підкреслив Магда.

Складне завдання для Зеленського

В цих умовах ризик посилення тиску на Зеленського і Україну все більше зростає. Та як показала практика попередніх зустрічей, такий підхід погано працює із президентом. Тим паче, що до зустрічі долучаться європейські партнери України.

"Як мінімум ми підключимось онлайн і будуть на контакті наші партнери. Коли ми говоримо про весь шлях, безумовно якийсь формат найближчим часом ми повинні знайти, де буде присутня не тільки Україна-Америка, де буде представлена Європа", – повідомив журналістам Зеленський.

Під час попередніх розмов Зеленського і Трампа вони дещо зменшували градус напруги.

"Скоріше за все, це буде остання зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом цього року, але мова ще не йде про якусь фіналізацію документу. Це буде спроба фіналізації, але не впевнений, що вона буде результативна", – зазначив Євген Магда.

Тим паче, навіть якщо Київ та Вашингтон зможуть знайти спільну мову між собою щодо суперечливих пунктів, це не зніме фундаментальну перешкоду на шляху до миру – вперте небажання Росії завершувати війну.