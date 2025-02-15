Гарантії безпеки для України і санкції проти РФ: заява G7 за результатами Мюнхену

Країни групи G7 домовилися посилити санкції проти Росії у разі відмови Москви від переговорів. Також "Велика сімка" наголосила на необхідності розробки гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву G7 за підсумками Мюнхенської конференції з безпеки.

Міністри закордонних справ країн G7 зустрілися на полях Мюнхенської безпекової конференції з вперше під час головування Канади у 2025 році. У зустрічі взяли участь глава МЗС Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Британії та США, а також Високий представник Європейського Союзу.

Глава МЗС України Андрій Сибіга теж взяв участь у зустрічі міністрів G7 в Мюнхені.

"Вони (члени G7, - ред.) підкреслили свою відданість спільній роботі задля досягнення сталого миру та побудови сильної і процвітаючої України, а також підтвердили необхідність розробки надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторення війни", - йдеться у спільній заяві.

"Велика сімка" підтвердила спільні кроки для підтримки України. Йдеться про фінансову підтримку України шляхом використання доходів від заморожених російських активів, накладення додаткових витрат на Росію, якщо вона не буде вести переговори через обмеження цін на нафту і газ, а також шляхом підвищення ефективності санкцій проти Росії.

"Будь-які нові додаткові санкції після лютого мають бути пов'язані з тим, чи докладатиме Російська Федерація реальних, добросовісних зусиль, спрямованих на припинення війни проти України, що забезпечить Україні довгострокову безпеку і стабільність як суверенній, незалежній державі", - заявили в G7.

Члени Групи семи також обговорили надання Росії допомоги подвійного призначення з боку Китаю та військової допомоги з боку КНДР та Ірану. Міністри засудили будь-яку таку підтримку.

В G7 засудили дестабілізуючі дії Ірану, включаючи його швидке просування у збагаченні урану без надійного цивільного обґрунтування, сприяння терористичним організаціям і збройним групам на Близькому Сході і в Червоному морі, розповсюдження балістичних ракет та безпілотників.

Також "Велика сімка" висловила стурбованість ядерною та ракетною програмами КНДР. Міністри підкреслили, що пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України знаменує собою "небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки".