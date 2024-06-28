Гарантії безпеки. Україна щороку отримуватиме військову підтримку на 60 млрд доларів

"Паралельно з нашими мирними ініціативами ми посилюємо співпрацю з партнерами, бо тільки сильна коаліція здатна забезпечити нашу перемогу. Україна підписала вже 20 безпекових угод із союзниками, зокрема з ЄС та США", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що укладання безпекових угод - це унікальна історія, яка відкриває для України нові можливості для співпраці в оборонній сфері та дає основу для майбутньої безпеки в мирний час.

"Згідно з цими угодами, в наступні чотири роки наші партнери планують надавати Україні загальну військову підтримку на 60 млрд доларів щорічно", - сказав прем'єр-міністр.