Гарантії безпеки. ОП сподівається на якнайшвидший початок переговорів з Польщею

Офіс президента України Володимира Зеленського сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо гарантій безпеки з Польщею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника ОП Ігоря Жовква.
"Сподіваємося на якнайшвидший початок переговорів з Польщею щодо укладення двостороннього безпекового договору за прикладом Великобританії", - заявив Жовква.
За його словами, це ознаменує новий етап у двосторонніх відносинах між Україною та Польщею.
"Разом зробимо Європу безпечнішою, а Україну та Польщу - сильнішими разом", - наголосив заступник керівника ОП.
Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, вперше відколи очолив уряд у грудні 2023 року, приїхав до України.
РБК-Україна зібрало основні новини щодо перебування Туска в Україні.
На початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.
Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.
Також повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.
12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки. Таким чином, Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з Україною.
Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки.
Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.
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