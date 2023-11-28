Гарантія на сайті: в Україні змінили правила щодо побутової техніки та мобільних телефонів
Кабінет міністрів змінив правила надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Старий порядок, який діяв понад 20 років, скасований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.
Згідно з постановою уряду, передбачено надання гарантійних зобовʼязань продавцем (виробником) в електронному вигляді шляхом реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку.
Крім того, споживачі отримають доступ до експлуатаційних документів на офіційному веб-сайті виробника та можливість завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну.
Водночас виробники (продавці) мають право запросити у споживача інформацію про товар для його ідентифікації.
"Такі зміни уряд ухвалив задля спрощення ведення бізнесу, діджиталізації бізнес-процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабміну від 11 квітня 2002 року № 506 "Про затвердження Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових приладів".
Які товари підлягають гарантії
Відповідно до ст. 1 закону України "Про захист прав споживачів", технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів, супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено гарантійний строк.
Перелік груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, затверджено постановою уряду від 16 березня 2017 року № 23.
До них відносяться холодильники, відеокарти, пилососи, квадрокоптери, фотокамери, швейні машини, пральні машини, принтери, морозильні камери, компресори, ноутбуки, планшети, бойлери, домофони, телевізори, монітори, процесори, смарт-годинники, ігрові приставки та інші.