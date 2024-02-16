Гарантія на 10 років. Що дає Україні угода щодо безпеки з Німеччиною

При підготовці матеріалу використовувалися: текст угоди між Україною та Німеччиною, заяви канцлера Олафа Шольца та президента Володимира Зеленського.

Зміст

"Історичний крок" та "дуже потужний документ". Що кажуть про угоду Шольц та Зеленський

Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку України була підписана у рамках візиту Володимира Зеленського до Німеччини. Німецький канцлер Олаф Шольц назвав це історичним кроком.

"Президент Зеленський і я уклали угоду про двосторонні відносини, про гарантії безпеки. Цей документ важко переоцінити. Він встановлює, що Німеччина й надалі підтримуватиме незалежну Україну, яка обороняється проти російської агресії", - заявив він.

За його словами, такі гарантії мають стримати Росію від агресії у майбутньому. Він також зазначив, що приклад Британії та Німеччини наслідуватимуть інші країни. Зазначимо, сьогодні такі угоди буде підписано і з Францією. Також Шольц наголосив, що Україна зобов'язується продовжити реформи, а Берлін зі свого боку гарантує військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу.

Фото: Володимир Зеленський та Олаф Шольц на церемонії підписання угоди (president.gov.ua)

Цю заяву він підкріпив анонсом пакета на 1,1 млрд євро. До нього увійдуть 36 броньованих колісних гаубиць, 120 тисяч одиниць амуніції, дві системи Skynex та ракети для системи протиповітряної оборони IRIS-T. Також не цей рік передбачено ще не менше 1,7 млрд євро допомоги та 6 млрд - на наступні.

Зеленський у свою чергу зазначив, що ще понад 20 країн підтримують ідею подібних угод. За його словами, відповідні проекти напрацьовуються. Щодо німецьких гарантій, то він додав, що Україна не мала настільки потужних документів.

"Цей документ дуже потужний, з тих переговорів, які у нас є з іншими державами, при всій повазі, я думаю, що це буде один із найпотужніших документів", - сказав він.

Сьогоднішньою угодою Україна та Німеччина підтверджують та розширюють партнерство. Німецька сторона обіцяє надавати підтримку стільки, скільки потрібно для того, щоб Україна змогла відбити російську агресію, відновити територіальну цілісність та забезпечити вільне майбутнє.

Військова допомога та підтримка у сфері безпеки

Німеччина є одним із найбільших постачальників військової допомоги в Україну з 2022 року, підтримує право на індивідуальну та колективну самооборону, а також вважає безпеку України частиною безпеки НАТО та всього світу.

З цією метою надаватиметься довгострокова військова підтримка, оснащення та підготовка Сил оборони для захисту від майбутніх нападів. Також Берлін зобов'язався активно працювати у рамках формату "Рамштайн" для координації міжнародної військової підтримки. Окремо зазначено формулювання про використання німецької зброї у суворій відповідності до міжнародного права. Тож Німеччина підтримає програми моніторингу.

У 2022 році німецька сторона надала військову допомогу на 1,68 млрд євро, у 2023-му - на понад 5 млрд євро. У 2024 році Німеччина обіцяє надати фінансові кошти на військову допомогу на загальну суму 7,1 млрд євро. Ще на кілька мільярдів надійде допомога у наступні роки.

Спроможності майбутніх сил оборони України

Сторони поділяють ціль створення сучасних Сил оборони України. Для цього німецька сторона візьме участь у переході до оперативної сумісності української армії із збройними силами країн НАТО.

Зараз і в майбутньому Німеччина продовжить поставки військового обладнання у сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах. Пріоритет на протиповітряній обороні, артилерії, боєприпасах та інших ключових можливостях.

Німецькі партнери беруть на себе лідерську роль у Коаліції спроможностей "Інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона", а також зобов'язуються зробити внесок у розвиток коаліцій артилерії, бронетехніки, IT, дронів, розмінування та Морської коаліції.

Тренування та навчання

Німеччина залишається прихильною до підготовки особового складу Сил оборони України, забезпечуючи індивідуальне та колективне навчання. Така підготовка також сприятиме підвищенню оперативної сумісності з НАТО.

Крім того, на вимогу української сторони Берлін обіцяє навчати та тренувати інструкторів Національної гвардії та Державної прикордонної служби, продовжувати надання матеріальної підтримки правоохоронним органам.

Оборонна промисловість

Німеччина зобов'язалася сприяти німецьким інвестиціям в оборонку України, локалізації виробництва та вивчати можливість налагодити спільне військове виробництво. А також заохочувати свою оборонку до співпраці з Україною та передати необхідні військові технології.

Реформа сектору безпеки та оборони

Україна зобов'язалася продовжити впровадження комплексних демократичних реформ, зокрема:

просувати оборонні реформи та модернізацію, у тому числі шляхом посилення цивільного контролю над сектором безпеки

підвищувати ефективність та прозорість оборонних інституцій та промисловості України

Німеччина продовжить надавати допомогу та консультувати Україну з питань реформування та розвитку Сил оборони як на двосторонньому рівні, так і з партнерами.

Протидія хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам, а також кібер- та гібридним загрозам

Сторони розширюватимуть співпрацю з метою посилення стійкості України до ризиків, пов'язаних із ядерною, біологічною та хімічною зброєю. Зокрема Німеччина обіцяє підтримку у підвищенні захищеності атомних електростанцій (АЕС).

Партнери мають намір виявляти та протидіяти гібридним загрозам, стримувати та запобігати російській конвенційній агресії, шпигунству та гібридній війні. Учасники спільно працюватимуть над захистом IT-інфраструктури від кібератак, а також посилитимуть протидію російській пропаганді та дезінформації.

Співробітництво в галузі розвідки та безпеки

Україна та Німеччина посилюватимуть співпрацю у галузі розвідки та безпеки. Це буде досягнуто зокрема шляхом обміну розвідувальною інформацією та роботи контррозвідок.

Економічна стабільність, стійкість та відновлення

Німеччина зацікавлена в економічному процвітанні та інтеграції України, а також формуванні сприятливого бізнес-середовища для інвестицій. З урахуванням планів вступу до Євросоюзу, німецька сторона допоможе привести законодавство до стандартів ЄС.

Передбачається більш інтенсивна взаємодія у будівельній галузі, цифровій трансформації, хімічній промисловості, електроніці, енергетиці, сільському господарстві, збройній промисловості та машинобудуванні.

Стійкість критичної інфраструктури

Вирішальним для стійкості України залишається безпека енергопостачання. Тому Німеччина продовжить довгострокову підтримку енергетичного сектора з особливою увагою на перехід до "зеленої" енергетики. Крім того, зобов'язується підтримувати у підвищенні стійкості критично важливої інфраструктури, зокрема енерго-, водо- та теплопостачання.

Інформаційна безпека

Сторони продовжать протидіяти російській маніпуляції та пропаганді. У тому числі шляхом спільних заходів, розробки програм для фахівців у сфері стратегічних комунікацій та публічної дипломатії, обміну досвідом тощо.

Співпраця у сфері боротьби з організованою злочинністю

Учасники мають намір вживати заходів щодо протидії організованій злочинності, яка має кримінальний вплив в окремих регіонах, у тому числі тимчасово окупованих, та активно використовується як інструмент "гібридної війни".

Відновлення та сталий розвиток

Німеччина разом із західними партнерами та фінансовими інститутами зобов'язується підтримувати швидке та довгострокове відновлення, погоджуючи ці зусилля з європейською перспективою України та її статусом кандидата на вступ до ЄС.

Також німецька сторона зробить значний внесок у гуманітарне та військове розмінування в Україні. З урахуванням масштабів виклику через масове забруднення Росією українських територій мінами, вона продовжить фінансування операцій із розмінування. Процес відновлення має бути прозорим та підзвітним.

Гуманітарна допомога та компенсація збитків

Оскільки Україна розпочинає швидке відновлення, їй буде надано добре скоординовану гуманітарну допомогу. Німеччина зобов'язується шукати законні шляхи, за допомогою яких доходи від заморожених російських активів будуть використані для підтримки України.

Зобов'язання України та політичне співробітництво

Україна та Німеччина посилять співпрацю у митній сфері, а також у сфері нагляду за фінансовим ринком, включаючи банки державного сектору. Українська сторона також зобов’язується продовжити реформи.

Особлива увага приділяється реформам, необхідним для вступу до ЄС та викладеним у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року - сфери правосуддя, верховенства права, децентралізації, боротьби з корупцією, безпеки та державного управління.

Усі реформи будуть здійснюватися відповідно до пріоритетних напрямів реформ, визначених для вступу до ЄС, та критеріїв Міжнародного валютного фонду (МВФ), а також у тісній координації з основними донорами.

Учасники визнають, що Україна та вся Європа не будуть у безпеці доти, доки не буде досягнуто справедливого миру. Німеччина вітає зусилля, спрямовані на досягнення миру на основі принципів української "Формули миру", а також готова відігравати провідну роль у реалізації мирних ініціатив.

Німеччина підтримає розслідування російських воєнних злочинів та створення спеціального суду. Окремо у документі йдеться про те, що Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду, включаючи поправки щодо злочину агресії, як зазначено в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Майбутня агресія, підтримка на шляху до ЄС та термін дії угоди

У разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну сторони проведуть консультації протягом 24 годин для визначення першочергових кроків. За таких обставин Німеччина надасть термінову та постійну допомогу, військову техніку у всіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. Для забезпечення більш ефективної колективної відповіді до цих положень можуть бути внесені зміни.

Німеччина зобов'язується сприяти поточній та майбутній підтримці України з боку ЄС. Сторони продовжать роботу над посиленням санкцій проти Росії та експортного контролю. Крім того, Берлін гарантує підтримку Києва на шляху до членства в Євросоюзі та надання практичних вказівок.

"З огляду на спільні цінності, серед яких непохитна відданість свободі, демократії та верховенству права, Німеччина та Україна регулярно переглядатимуть та оновлюватимуть імплементацію цієї Угоди відповідно до міжнародних та двосторонніх зобов'язань України", - йдеться у документі.

Угода про "гарантії безпеки" між Україною та Німеччиною діятиме протягом 10 років. Не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення терміну сторони можуть ухвалити рішення про продовження. Угода не перешкоджає шляху України до НАТО.

Дія може бути припинена будь-яким учасником за письмовим повідомленням однієї із сторін.