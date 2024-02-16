Гарантии на 10 лет. Что дает Украине соглашение по безопасности с Германией

При подготовке материала использовались: текст соглашения между Украиной и Германией, заявления канцлера Олафа Шольца и президента Владимира Зеленского.

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"Исторический шаг" и "очень мощный документ". Что говорят о соглашении Шольц и Зеленский

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке Украины было подписано в рамках визита Владимира Зеленского в Германию. Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал это историческим шагом.

"Президент Зеленский и я заключили соглашение о двусторонних отношениях, о гарантиях безопасности. Этот документ трудно переоценить. Он устанавливает, что Германия и дальше будет поддерживать независимую Украину, которая обороняется против российской агрессии", - заявил он.

По его словам, такие гарантии должны сдержать Россию от агрессии в будущем. Он также отметил, что примеру Британии и Германии последуют другие страны. Отметим, сегодня такие соглашения будут подписаны и с Францией. Также Шольц подчеркнул, что Украина обязуется продолжить реформы, а Берлин, со своей стороны гарантирует военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь.

Фото: Владимир Зеленский и Олаф Шольц на церемонии подписания соглашения (president.gov.ua)

Это заявление он подкрепил анонсом пакета на 1,1 млрд евро. В него войдут 36 бронированных колесных гаубиц, 120 тысяч единиц амуниции, две системы Skynex и ракеты для системы противовоздушной обороны IRIS-T. Также не этот год предусмотрено еще не менее 1,7 млрд евро помощи и 6 млрд - на последующие.

Зеленский в свою очередь отметил, что еще более 20 стран поддерживают идею подобных соглашений. По его словам, соответствующие проекты нарабатываются. Что касается немецких гарантий, то он добавил, что у Украины не было настолько мощных документов.

"Этот документ очень мощный, из тех переговоров, которые у нас есть с другими государствами, при всем уважении, я думаю, что это будет один из самых мощных документов", - сказал он.

Сегодняшним соглашением Украина и Германия подтверждают и расширяют партнерство. Немецкая сторона обещает оказывать поддержку столько, сколько потребуется для того, чтобы Украина смогла отразить российскую агрессию, восстановить территориальную целостность и обеспечить свободное будущее.

Военная помощь и поддержка в сфере безопасности

Германия является одним из крупнейших поставщиков военной помощи в Украину с 2022 года, поддерживает право на индивидуальную и коллективную самооборону, а также считает безопасность Украины частью безопасности НАТО и всего мира.

С этой целью будет оказываться долгосрочная военная поддержка, оснащение и подготовка Сил обороны для защиты от будущих нападений. Также Берлин обязался активно работать в рамках формата "Рамштайн" для координации международной военной поддержки. Отдельно указана формулировка об использовании немецкого оружия в строгом соответствии с международным правом. Поэтому Германия поддержит программы мониторинга.

В 2022 году немецкая сторона предоставила военную помощь на 1,68 млрд евро, в 2023-м - на более 5 млрд евро. В 2024 году Германия обещает предоставить финансовые средства на военную помощь на общую сумму 7,1 млрд евро. Еще на несколько миллиардов поступит помощь в последующие годы.

Способности будущих сил обороны Украины

Стороны разделяют цель создания современных Сил обороны Украины. Для этого немецкая сторона примет участие в переходе к оперативной совместимости украинской армии с вооруженными силами стран НАТО.

Сейчас и в будущем Германия продолжит поставки военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах. Приоритет на противовоздушной обороне, артиллерии, боеприпасах и других ключевых возможностях.

Немецкие партнеры берут на себя лидерскую роль в Коалиции способностей "Интегрированная противовоздушная и противоракетная оборона", а также обязуются внести вклад в развитие коалиций артиллерии, бронетехники, IT, дронов, разминирования и Морской коалиции.

Тренировка и обучение

Германия остается приверженной подготовке личного состава Сил обороны Украины, обеспечивая индивидуальное и коллективное обучение. Такая подготовка также будет способствовать повышению оперативной совместимости с НАТО.

Кроме того, по требованию украинской стороны Берлин обещает обучать и тренировать инструкторов Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, продолжать оказание материальной поддержку правоохранительным органам.

Оборонная промышленность

Германия обязалась содействовать немецким инвестициям в оборонку Украины, локализации производства и изучать возможность наладить совместное военное производство. А также поощрять свою оборонку к сотрудничеству с Украиной и передать необходимые военные технологии.

Реформа сектора безопасности и обороны

Украина обязалась продолжить внедрение комплексных демократических реформ, в частности:

продвигать оборонные реформы и модернизацию, в том числе путем усиления гражданского контроля над сектором безопасности

повышать эффективность и прозрачность оборонных институций и промышленности Украины

Германия продолжит оказывать помощь и консультировать Украину в вопросах реформирования и развития Сил обороны как на двустороннем уровне, так и с партнерами.

Противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам, а также кибер- и гибридным угрозам

Стороны будут расширять сотрудничество с целью усиления устойчивости Украины к рискам, связанным с ядерным, биологическим и химическим оружием. В частности, Германия обещает поддержку в повышении защищенности атомных электростанций (АЭС).

Партнеры намерены выявлять и противодействовать гибридным угрозам, сдерживать и предотвращать российскую конвенционную агрессию, шпионаж и гибридную войну. Участники будут совместно работать над защитой IT-инфраструктуры от кибератак, а также усилить противодействие российской пропаганде и дезинформации.

Сотрудничество в области разведки и безопасности

Украина и Германия будут усиливать сотрудничество в области разведки и безопасности. Это будет достигнуто в том числе путем обмена разведывательной информацией и работы контрразведок.

Экономическая стабильность, устойчивость и восстановление

Германия заинтересована в экономическом процветании и интеграции Украины, а также формировании благоприятной бизнес-среды для инвестиций. С учетом планов по вступлению в Евросоюз, немецкая сторона поможет привести законодательство к стандартам ЕС.

Предполагается более интенсивное взаимодействие в строительной отрасли, цифровой трансформации, химической промышленности, электронике, энергетике, сельском хозяйстве, оружейной промышленности и машиностроении.

Устойчивость критической инфраструктуры

Решающим для устойчивости Украины остается безопасность энергоснабжения. Поэтому Германия продолжит долгосрочную поддержку энергетического сектора с особым вниманием на переход к "зеленой" энергетики. Кроме того, обязуется поддерживать в повышении устойчивости критически важной инфраструктуры, в частности, энерго-, водо- и теплоснабжения.

Информационная безопасность

Стороны продолжат противодействовать российской манипуляции и пропаганде. В том числе путем совместных мер, разработки программ для специалистов в сфере стратегических коммуникаций и публичной дипломатии, обмена опытом и так далее.

Сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью

Участники намерены принимать меры по противодействию организованной преступности, которая имеет уголовное влияние в отдельных регионах, в том числе временно оккупированных, и активно используется как инструмент "гибридной войны".

Восстановление и устойчивое развитие

Германия вместе с западными партнерами и финансовыми институтами обязуется поддерживать быстрое и долгосрочное восстановление, согласовывая эти усилия с европейской перспективой Украины и ее статусом кандидата на вступление в ЕС.

Также немецкая сторона сделает значительный вклад в гуманитарное и военное разминирование в Украине. С учетом масштабов вызова из-за массового загрязнения Россией украинских территорий минами, она продолжит финансирование операций по разминированию. Процесс восстановления должен быть прозрачным и подотчетным.

Гуманитарная помощь и компенсация ущерба

Поскольку Украина начинает быстрое восстановление, ей будет предоставлена хорошо скоординированная гуманитарная помощь. Германия обязуется искать законные пути, с помощью которых доходы от замороженных российских активов будут использованы для поддержки Украины.

Обязательства Украины и политическое сотрудничество

Украина и Германия усилят сотрудничество в таможенной сфере, а также в сфере надзора за финансовым рынком, включая банки государственного сектора. Украинская сторона также обязуется продолжить реформы.

Особое внимание уделяется реформам, необходимым для вступления в ЕС и изложенным в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года - сферы правосудия, верховенства права, децентрализации, борьбы с коррупцией, безопасности и государственного управления.

Все реформы будут осуществляться в соответствии с приоритетными направлениями реформ, определенных для вступления в ЕС, и критериев Международного валютного фонда (МВФ), а также в тесной координации с основными донорами.

Участники признают, что Украина и вся Европа не будут в безопасности до тех пор, пока не будет достигнут справедливый мир. Германия приветствует усилия, направленные на достижение мира на основе принципов украинской "Формулы мира", а также готова играть ведущую роль в реализации мирных инициатив.

Германия поддержит расследование российских военных преступлений и создание специального трибунала. Отдельно в документе говорится о том, что Украина ратифицирует Римский устав Международного уголовного суда, включая поправки о преступлении агрессии, как указано в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС.

Будущая агрессия, поддержка на пути в ЕС и сроки действия соглашения

На случай возможной будущего вооруженного нападения России на Украину стороны проведут консультации в течение 24 часов для определения первоочередных шагов. При таких обстоятельствах Германия предоставит срочную и постоянную помощь, военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь. Для обеспечения более эффективного коллективного ответа в эти положения могут быть внесены изменения.

Германия обязуется способствовать текущей и будущей поддержке Украины со стороны ЕС. Стороны продолжат работу над ужесточением санкций против России и экспортного контроля. Кроме того, Берлин гарантирует поддержку Киева на пути к членству в Евросоюзе и предоставление практических указаний.

"Учитывая общие ценности, среди которых непоколебимая приверженность свободе, демократии и верховенству права, Германия и Украина будут регулярно пересматривать и обновлять имплементацию настоящего Соглашения в соответствии с международными и двусторонними обязательствами Украины", - говорится в документе.

Соглашение о "гарантиях безопасности" между Украиной и Германией будет действовать в течение 10 лет. Не позднее чем за 6 месяцев до истечения срока стороны могут принять решение о продлении. Соглашение не препятствует пути Украины в НАТО.

Действие может быть прекращено любым участником по письменному уведомлению одной из сторон.