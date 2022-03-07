Нет гарантий. В Сумской области до сих пор не могут открыть гуманитарные коридоры

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы обеспечить нормальные "зеленые" коридоры для выхода наших мирных жителей. В первую очередь, это женщины с детьми, люди старшего возраста, с инвалидностью, беременные, дети из интернатов… Были переговоры с привлечением международных организаций о возможности обеспечения таких коридоров. К сожалению, пример Мариуполя показывает, что враг не придерживается договоренностей… Без гарантий международных организаций мы не можем вывезти наших мирных жителей", - отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.