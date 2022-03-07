ru ua
Пн, 07 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нет гарантий. В Сумской области до сих пор не могут открыть гуманитарные коридоры

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 07 марта 2022 09:44
Нет гарантий. В Сумской области до сих пор не могут открыть гуманитарные коридоры Фото: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий (everyday sumy)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на утро 7 марта в Сумской области нет гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации мирных жителей. Но переговоры продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской областной военно-гражданской администрации.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы обеспечить нормальные "зеленые" коридоры для выхода наших мирных жителей. В первую очередь, это женщины с детьми, люди старшего возраста, с инвалидностью, беременные, дети из интернатов… Были переговоры с привлечением международных организаций о возможности обеспечения таких коридоров. К сожалению, пример Мариуполя показывает, что враг не придерживается договоренностей… Без гарантий международных организаций мы не можем вывезти наших мирных жителей", - отметил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Напомним, ранее "Укрзализныця" дала график эвакуационных поездов на 7 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
Ряд стран Евросоюза не хотят предоставлять Украине статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать