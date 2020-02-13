Фото: Андрей Конеченков (inef.org.ua)

"Гарантированный покупатель" задерживает оплату за декабрь 2019 года

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" задерживает оплату долга за зеленую электроэнергию за декабрь 2019 года несмотря на утверждение суммы компенсации Национальной комиссией, которая осуществляюет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пердает РБК-Украина.

"Гарантированный покупатель", возможно, сталкивается с рядом бюрократических препятствий для того, чтобы полностью закрыть вопрос долгов перед предприятиями возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за декабрь", - сообщил Конеченков.

По его словам, НКРЭКУ 7 февраля утвердила документ, который позволяет "Гарантированному покупателю" рассчитаться с предприятиями ВИЭ в сумме 836,6 млн грн.

Эксперт рассказал, что, согласно утвержденной регулятором процедуре (постановление №641 от 26.04.2019), расчет осуществляется в четкие сроки. В течение одного рабочего дня с принятия решения регулятором НЭК "Укрэнерго" должно обеспечить 100% расчет перед "Гарантированным покупателем".

При этом "Гарантированный покупатель" должен в течение следующего рабочего дня осуществить расчеты перед производителями ВИЭ.

"По сути, 11 февраля предприятия ВИЭ должны были получить все средства, но по непонятным причинам оплаты нет. А это только усиливает негативный настрой участников рынка ВИЭ, снижая инвестиционную привлекательность страны", - отметил эксперт.

Как писало РБК-Украина, 27 июня были проведены первые торги на новом рынке электроэнергии. На специальной сессии, которая проводилась с целью обеспечения доступности электроэнергии для бытовых потребителей, производители, на которых возложены специальные обязательства ("Энергоатом" и "Укргидроэнерго"), полностью реализовали свои лоты на продажу ГП "Гарантированный покупатель".

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" рассчитался с предприятиями ВИЭ за декабрь лишь на 56%. Как отмечалось ранее, для стабильного развития ВИЭ в Украине и сохранения инвестиционной привлекательности отрасли необходимо, чтобы расчеты перед производителями ВИЭ происходили своевременно, поскольку многие компании привлекали заемный капитал для строительства своих объектов.