"Гарантований покупець" затримує оплату боргу перед виробниками ВДЕ, - асоціація

Фото: Андрій Конеченков (inef.org.ua)

"Гарантований покупець" затримує оплату за грудень 2019 року

Державне підприємство "Гарантований покупець затримує оплату боргу за зелену електроенергію за грудень 2019 року незважаючи на твердження суми компенсації Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це в коментарі "Обозревателю" заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, передає РБК-Україна.

"Гарантований покупець", можливо, стикається з низкою бюрократичних перешкод для того, щоб повністю закрити питання боргів перед підприємствами поновлюваних джерел енергії (ВДЕ) за грудень", - повідомив Конеченков.

За його словами, НКРЕКП 7 лютого затвердила документ, який дозволяє "Гарантованого покупцю" розрахуватися з підприємствами ВДЕ в сумі 836,6 млн. грн.

Експерт розповів, що, згідно затвердженої регулятором процедурою (постанова №641 від 26.04.2019), розрахунок здійснюється в чіткі терміни. Протягом одного робочого дня з прийняття рішення регулятором НЕК "Укренерго" має забезпечити 100% розрахунок перед "Гарантованим покупцем".

При цьому "Гарантований покупець" повинен протягом наступного робочого дня здійснити розрахунки перед виробниками ВДЕ.

"По суті, 11 лютого підприємства ВДЕ повинні були отримати всі кошти, але з незрозумілих причин оплати немає. А це тільки посилює негативний настрій учасників ринку ВДЕ, знижуючи інвестиційну привабливість країни", - зазначив експерт.

Як повідомляло РБК-Україна, 27 червня були проведені перші торги на новому ринку електроенергії. На спеціальній сесії, яка проводилася з метою забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, виробники, на яких покладено спеціальні зобов'язання ("Енергоатом" і "Укргідроенерго"), повністю реалізували свої лоти на продаж ДП "Гарантований покупець".

Як повідомлялося, "Гарантований покупець" розрахувався з підприємствами ВДЕ за грудень лише на 56%. Як зазначалося раніше, для стабільного розвитку ВДЕ в Україні та збереження інвестиційної привабливості галузі необхідно, щоб розрахунки перед виробниками ВДЕ відбувалися своєчасно, оскільки багато компаній залучали позиковий капітал для будівництва своїх об'єктів.