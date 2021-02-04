"Гарантированный покупатель" выплатил зеленым электростанциям всего 4% прошлогоднего долга

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" начало выплачивать долги в 2020 году производителями "зеленой" электроэнергии в Украине и уменьшило свою задолженность на 0,9 млрд грн (4%) - до 21,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как отмечается, предприятие перечислило 0,9 млрд гривен на выплату задолженности перед госкомпанией "Энергоатом", которая составляет 7,4 млрд грн. То есть "Энергоатому" выплачено 12% долга.

По данным СМИ, на счета "Гарантированного покупателя" недавно поступило 5 миллиардов гривен от "Укрэнерго", которое привлекало целевые кредиты в государственных банках для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику.

Таким образом, нераспределенными "Гарантированным покупателем" остается 3,2 млрд гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски по невыполнению государством своих обязанностей по оплате за произведенную зеленую электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, которая подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) к концу 2020 года. Одновременно НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила "Гарантированному покупателю" письма с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного в июне 2020 года.