"Гарантований покупець" виплатив зеленим електростанціям всього 4% минулорічного боргу

Державне підприємство "Гарантований покупець" почало виплачувати борги 2020 року виробниками "зеленої" електроенергії в Україні й зменшило свою заборгованість на 0,9 млрд грн (4%) - до 21,5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

Як зазначається, підприємство також перерахувало 0,9 млрд гривень на виплату заборгованості перед держкомпанією "Енергоатом", яка складає 7,4 млрд грн. Тобто "Енергоатому" виплачено 12% боргу.

За даними ЗМІ, на рахунфки "Гарантованого покупця" нещодавно надійшло 5 мільярдів гривень від "Укренерго", котре залучало цільові кредити в державних банках для виплати боргів перед інвесторами в "зелену" енергетику.

Таким чином, нерозподіленими "Гарантованим покупцем" залишається 3,2 млрд гривень.

Нагадаємо, підприємства відновлюваної енергетики подають позови щодо невиконання державою своїх обов’язків по оплаті за вироблену зелену електроенергію і окрім "Державного покупця" суди почали залучати в якості відповідача також Кабінет міністрів України, як сторону, що підписувала меморандум з інвесторами у відновлювану енергетику.

Як повідомлялося, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року. Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

16 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцю" листа з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом".

На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.