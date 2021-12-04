Гарантии Путину по нерасширению НАТО будут означать конец объединенной Европы, - Порошенко

"России просто нельзя оказывать любые юридические гарантии нерасширения НАТО, потому что это был бы конец. Предоставление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для свободного мира, и Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда пойдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир", - заявил Порошенко.

По его мнению, это опасность не только для Украины, это опасность не только для нашего суверенитета, территориальной целостности и независимости.

"Это опасность для демократии и свободы, это угроза для Европы и мировой глобальной безопасности. За 5 лет моего президентства у меня очень позитивный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", - сказал Порошенко.

Порошенко убежден: стратегической целью Путина является захват Украины.

"Мы не должны позволить ему использовать все эти инструменты влияния на Европу. Ведь это не только война в отношении Украины, которая происходит с 2014 года с прямой агрессией России против Украины и попыткой аннексии Крыма. Это также кризис на границе Литвы, Латвии, Эстонии. Это также опасная ситуация в Польше, Боснии и Герцеговине", - добавил Порошенко.

"Это попытка Путина дестабилизировать Европу и весь мир, сломать единство Европейского Союза и Трансатлантического сообщества. Наш общий интерес - не позволить ему этого сделать. И в этой ситуации чрезвычайно важно для всего мира, в том числе для Европейского Союза и НАТО, быть вместе с Украиной", - резюмирует Порошенко.