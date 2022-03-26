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Гарантии и договор. Медведев назвал условия завершения войны с Украиной

Фото: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев (government.ru)
Автор: Артем Горовенко

Война России против Украины может завершиться после подписания мирного договора с юридическими гарантиями выполнения его пунктов. Москва настаивает на всех своих прежних требованиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева для "РИА Новости".

По его словам, на переговорах Россия намерена добиться нейтрального статуса Украины, ее демилитаризации и отказа от "использования нацистских идеологических законов". А основная задача Украины - сохраниться как государство и обеспечить себе дальнейшее развитие.

"Юридические гарантии и наличие самого договора гораздо лучше, чем их отсутствие. И это способ разрешить этот конфликт", - отметил Медведев.

Он также намекнул на то, что Россия будет рада принимать в "российской Ялте" делегации различных стран, которые будут решать те или иные вопросы.

Напомним, ранее глава российской переговорной группы Владимир Мединский назвал позиции, без которых договор Украины и России будет невозможен.

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Дмитрий МедведевВойна России против Украины