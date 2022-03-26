RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гарантії та договір. Медведєв назвав умови завершення війни з Україною

Фото: заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв (government.ru)
Автор: Артем Горовенко

Війна Росії проти України може завершитися після підписання мирного договору з юридичними гарантіями виконання його пунктів. Москва наполягає на всіх своїх колишніх вимогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва для "РИА Новости".

За його словами, на переговорах Росія має намір домогтися нейтрального статусу України, її демілітаризації і відмови від "використання нацистських ідеологічних законів". А основне завдання України - зберегтися як держава і забезпечити собі подальший розвиток.

"Юридичні гарантії та наявність самого договору набагато краще, ніж їх відсутність. І це спосіб вирішити цей конфлікт", - зазначив Медведєв.

Він також натякнув на те, що Росія буде рада приймати в "російській Ялті" делегації різних країн, які будуть вирішувати ті чи інші питання.

Нагадаємо, раніше глава російської переговорної групи Володимир Мединський назвав позиції, без яких договір України і Росії буде неможливий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро МедведєвВійна Росії проти України