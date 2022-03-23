Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме

Президент Владимир Зеленский анонсировал возможный референдум об условиях мира и гарантиях безопасности для Украины, который закрепит итоги мирных переговоров в случае их успеха. Что может быть вынесено на такой референдум, насколько реально его провести и зачем появилась такая идея – подробнее в материале РБК-Украина.

"Я объяснял всем переговорным группам; мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и ответить на те или иные форматы компромиссов", – сказал Зеленский в интервью "Суспильному", комментируя текущие переговоры с РФ.

Слова президента вызвали ожидаемый резонанс. Ведь как правило украинская власть очень осторожно комментирует переговоры, ссылаясь на соответствующие договоренности с россиянами (хотя сторона агрессора эти договоренности периодически нарушает).

Что могут вынести на референдум

Зеленский озвучил два возможных пункта: относительно гарантий безопасности и статуса временно оккупированных Крыма и Донбасса.

По словам президента, в вопросе о гарантиях потребуется изменение Конституции и законодательства. Очевидно, здесь речь может идти об изъятии норм об обязательном курсе Украины по вступлению в НАТО, которые появились в 2019 году.

Переговоры украинской и российской делегаций (фото: t.me/nexta_live)

В том же интервью Зеленский заявил, что есть отдельные страны НАТО, которые готовы предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные тем, которые предоставляет Альянс своим членам (вероятно, о коллективной безопасности). Значит, подобные нормы на референдуме могут внести в Конституцию или другие украинские законы, при необходимости.

Со статусом Крыма и Донбасса определенности меньше. Власти страны-агрессора свою позицию заявляли неоднократно: требуют от Киева признать оккупацию Крыма, а также независимости фейковых "республик" на Донбассе, еще и в административных границах Донецкой и Луганской областей (огромная часть которых до сих пор находится под контролем Украины).

Позиция Украины также однозначна и озвучена не раз: ни о каких уступках в вопросах территориальной целостности и суверенитета речь не может идти в принципе.

Какой может быть компромиссная формулировка в таких условиях – непонятно. На данный момент Крым и ОРДЛО законодательно признаны оккупированными Россией территориями. Но отдельно отмечается, что эта оккупация временна и незаконна, независимо от ее продолжительности страна-оккупант не получает на эти земли никаких прав.

Реально ли провести референдум

Пока что проведение референдума об условиях мира и безопасности выглядит лишь гипотетическим вариантом. Как минимум потому, что в целом ряде законов прямо запрещено проводить референдумы в условиях военного положения.

"В условиях военного положения выборы и референдумы не проводятся, изменения в Конституцию не вносятся. И пока не будет прекращено военное положение, пока не будут российские войска выведены с территории Украины, эти вопросы рассматриваться не будут", – сказал РБК-Украина нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Пока непонятна и последовательность действий, при которой референдум может сработать, в связке с прекращением огня и выводе войск РФ. Условное перемирие, далее – референдум, при его определенных результатах – вывод оккупационных войск? Такая конструкция выглядит крайне ненадежной. Тем более, 89% украинцев, согласно опросу группы "Рейтинг" от 18 марта, против временного перемирия без вывода войск.

Есть вопросы и о технической реализации такой масштабной инициативы, как всеукраинский референдум. Он может быть назначен Верховной радой или президентом, опционально – по народной инициативе, это зависит от вопроса, которые на него выносится (по закону, может выноситься на голосование лишь один вопрос). По словам Федора Вениславского, возможны разные опции – все будет зависеть от формулировки этого вопроса.

Кроме того, из-за боевых действий миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома – по оценкам ООН, таких около 10 миллионов, из них около трети нашли пристанище в Евросоюзе. Впрочем, по мнению Вениславского, это не должно стать проблемой – для тех, кто уехал из Украины, можно организовать участки для волеизъявления при консульствах и посольствах.

"В Украине тоже можно обеспечить все условия для волеизъявления. Но мы говорим о референдуме только тогда, когда участникам процесса не будет грозить ничего, то есть территория Украины будет полностью контролироваться нашими вооруженными силами, а на участках для людей не будет даже потенциальных угроз", – сказал представитель Зеленского в КС. Очевидно, что без соблюдения всех демократических норм потенциальный референдум не получит легитимности ни за рубежом, ни в самой Украине.

Электронное удаленное голосование едва ли может помочь – как ранее писало РБК-Украина, в команде Зеленского скептически оценивали такую возможность даже к очередным выборам президента и ВР в 2023-24 годах.

Зачем появилась идея о референдуме

Здесь можно выделить несколько аспектов.

Во-первых, это может быть посылом внутриукраинской аудитории, часть которой явно переживает, что украино-российские переговоры могут закончиться невыгодно для нашей страны – а так их результат в любом случае будет (или не будет) освящен всенародным голосованием. "В любом случае я готов пойти на все, если мой поход будет с нашим народом", – заявил Зеленский "Суспильному".

Во-вторых, это сигнал западным партнерам – о том, что Украина как цивилизованное государство, хочет мира, а не войны, готова договариваться и предлагать различные варианты.

Референдум пройдет только после прекращения боевых действий (фото: Униан)

В-третьих, инициатива с референдумом может использоваться для укрепления нашей переговорной позиции – как демонстрация того, что Украина не пойдет ни на какие принципиальные уступки не по прихоти Зеленского и власти в целом, а из-за мнения всего украинского народа. Такой аргумент западным демократиям должен быть абсолютно понятен.

По сути, к аналогичной тактике украинские переговорщики прибегали еще на предыдущем этапе российской агрессии, с 2014 года, когда речь шла о выполнении Минских соглашений. И Петр Порошенко, и Владимир Зеленский неоднократно давали понять, что неготовность украинских избирателей идти на невыгодные компромиссы они ломать не могут и не будут.

С началом февральского вторжения РФ поддержка вступления Украины в НАТО выросла до небывалых высот – с 62 до 76%. После, правда, значительно упала – согласно последнему опросу "Рейтинга", 44% украинцев за вступление в НАТО, 42% – за модернизацию украинской армии по натовским стандартам, но без вступления в Альянс. В то же время, военно-политический союз Украины, Великобритании и Польши (конфигурация, напоминающая возможные "гарантии безопасности"), поддерживают 85% украинцев.

По вопросу же территориальной целостности страны компромиссы действительно невозможны. После февральского вторжения существенно выросло число тех, кто выступает за использование любых возможности для возвращение Крыма и Донбасса – до 80 и 86% соответственно.