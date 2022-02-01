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"Гарантии безопасности". США получили ответ России, - WP

Автор: Анна Полисученко

Соединенные Штаты получили письменный ответ от России по так называемым "гарантиям безопасности". Такое заявление сделал официальный представитель США на условиях анонимности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

"Мы можем подтвердить, что мы получили письменный ответ от России", - приводит издание слова чиновника. Он отказался раскрыть содержание этого документа.

Отмечается, что Кремль перебросил более 100 000 военнослужащих и тяжелое вооружение к границе с Украиной и проигнорировал призывы Соединенных Штатов вернуть свои войска назад в казармы.

Напомним, что ранее Россия выдвинула Западу требования, назвав это "гарантиями безопасности". Среди прочего там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в НАТО.

В свою очередь, США в прошлую среду 26 января передали России свои письменные ответы на эти требования, в которых изложили свои предложения. Теперь же Россия передала Соединенным Штатам свой ответ на американские предложения.

Ранее мы писали, что Украина получила от США еще свыше 80 тонн военной помощи.

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