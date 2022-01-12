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"Гарантии безопасности". Шерман изложила ЕС итоги диалога США и России

Новина українською →
США, Среда 12 января 2022 04:59
"Гарантии безопасности". Шерман изложила ЕС итоги диалога США и России Фото: Венди Шерман и Сергей Рябков, представители США и РФ на переговорах (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала представителям Комитета Совета ЕС по вопросам политики и безопасности о переговорах по вопросам "гарантий безопасности". Также стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Эта встреча была проведена для того, "чтобы обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах стратегического диалога США и России, который прошел вчера (10 января) в Женеве".

Первый заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за его работу, направленную на то, чтобы обеспечить, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к очень серьезным издержкам для Российской Федерации, в том числе принятию скоординированных экономических мер.

Как писало РБК-Украина, представители США и России Венди Шерман и Сергей Рябков 10 января провели первый раунд переговоров по поводу "гарантий безопасности". Однако вопрос, будет ли новый раунд, оставался открытым.

Позже заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что первый раунд переговоров по "гарантиям безопасности" был обмен мнениями. США готовы продолжить их с Россией.

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