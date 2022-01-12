"Гарантии безопасности". Шерман изложила ЕС итоги диалога США и России

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала представителям Комитета Совета ЕС по вопросам политики и безопасности о переговорах по вопросам "гарантий безопасности". Также стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США .

Эта встреча была проведена для того, "чтобы обсудить неспровоцированное наращивание военных сил Россией вдоль границ с Украиной, а также рассказать об итогах стратегического диалога США и России, который прошел вчера (10 января) в Женеве".

Первый заместитель госсекретаря поблагодарила комитет за его работу, направленную на то, чтобы обеспечить, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к очень серьезным издержкам для Российской Федерации, в том числе принятию скоординированных экономических мер.