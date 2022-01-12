"Гарантії безпеки". Шерман виклала ЄС підсумки діалогу США і Росії

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман розповіла представникам комітету Ради ЄС з питань політики та безпеки про переговори з питань "гарантій безпеки". Також сторони обговорили ситуацію навколо України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США .

Ця зустріч була проведена для того, "щоб обговорити неспровоковане нарощування військових сил Росією вздовж кордонів з Україною, а також розповісти про підсумки стратегічного діалогу США і Росії, який пройшов вчора (10 січня) в Женеві".

Перший заступник держсекретаря подякувала комітету за його роботу, спрямовану на те, щоб забезпечити, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до дуже серйозних витрат для Російської Федерації, в тому числі прийняття скоординованих економічних заходів.