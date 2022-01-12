ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Гарантії безпеки". Шерман виклала ЄС підсумки діалогу США і Росії

Новость на русском →
США, Середа 12 січня 2022 04:59
"Гарантії безпеки". Шерман виклала ЄС підсумки діалогу США і Росії Фото: Венді Шерман і Сергій Рябков, представники США і РФ на переговорах (flickr.com/statephotos)
Автор: Артур Родивилов

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман розповіла представникам комітету Ради ЄС з питань політики та безпеки про переговори з питань "гарантій безпеки". Також сторони обговорили ситуацію навколо України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

Ця зустріч була проведена для того, "щоб обговорити неспровоковане нарощування військових сил Росією вздовж кордонів з Україною, а також розповісти про підсумки стратегічного діалогу США і Росії, який пройшов вчора (10 січня) в Женеві".

Перший заступник держсекретаря подякувала комітету за його роботу, спрямовану на те, щоб забезпечити, що будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну призведе до дуже серйозних витрат для Російської Федерації, в тому числі прийняття скоординованих економічних заходів.

Як писало РБК-Україна, представники США і Росії Венді Шерман і Сергій Рябков 10 січня провели перший раунд переговорів з приводу "гарантій безпеки". Однак питання, чи буде новий раунд, залишалося відкритим.

Пізніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що перший раунд переговорів щодо "гарантій безпеки" був обмін думками. США готові продовжити їх з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
Вдарить мороз до -19. В Україну йде різке похолодання: де буде найхолодніше
DAILY
Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Крок назустріч. Як Україна готується легалізувати канабіс і що може цьому завадити