"Гарантии безопасности". Россия опровергает передачу ответа США

Washington Post ранее написал, что США получили ответ России по "гарантиям безопасности" . Однако, официально в РФ опровергают это.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на РБК .

"Это сообщение не соответствует действительности", - сказал он.

Washington Post написало со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник, что Москва продолжает готовить "сводную" реакцию на ответ США и НАТО "по гарантиям безопасности".

Чего хочет Россия

Ранее Россия выдвинула Западу требования, назвав это "гарантиями безопасности". Среди прочего там содержится требование отказать Украине в перспективе вступления в НАТО.