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Ганяють їх по полю: десантники показали як ліквідують росіян, якщо закінчились боєприпаси

Ілюстративне фото: десантники показали як ліквідують росіян, коли закінчились боєприпаси (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують мужньо боронити територію України від російських окупантів. Це відбувається навіть тоді, коли у них закінчуються боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Цього разу на відео вдалось зафіксувати, як екіпаж бронетранспортера Stryker 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗС України у Курській області ганяється по полю за противником. 

"Саме так, вирішили діяти Галицькі десантники, коли після важких боїв у них закінчився боєкомплект, а противник був зовсім поряд та становив небезпеку. При цьому, коли механік-водій "шукав" свою чергову ціль, навідник-оператор виліз з люка та вів вогонь по росіянах зі стрілецької зброї," - підписали відео десантники.

Операція ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, ще цього літа ЗСУ розпочали свою операцію у Курській області. Тоді вдалось взяти під контроль України близько 100 населених пунктів. Варто зауважити, що ця операція змусила Росію залучити до війни і Північну Корею та її солдатів, які наразі воюють у Курській області.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила до батальйону північнокорейських солдатів у Курській області за два дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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