В Гане взорвался грузовик со взрывчаткой: 13 человек погибли, десятки ранены
В Гане взорвался грузовик, перевозящий взрывчатку на золотой рудник на западе страны. Это уничтожило деревню и привело к жертвам и раненым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Взрыв сравнял з землей сотни домов в Апиате, поскольку взрывная волна распространилась на примерно 20 метров. Двери и крыши были сорван с зданий.
В результате взрыва погибли 13 мирных жителей деревни, пострадали около 180 человек.
Спасатели перекапывали территорию экскаваторами и искали выживших на месте происшествия.
Полиция заявила, причиной случившегося стало ДТП - мотоцикл врезался в грузовик, а затем загорелся. Грузовик принадлежал испанской компании Maxam, которая перевозила взрывчатку на золотой рудник Чирано, которым управляет компания Kinross Gold Corporation из Торонто.
В заявлении министерства земель и природных ресурсов говорится, что Maxam будет отстранен от производства, транспортировки или поставки взрывчатых веществ для добычи полезных ископаемых до завершения расследования инцидента.
Министерство также приказало отстранить от должности главного инспектора шахт Ганы, который отвечает за надзор за использованием взрывчатых веществ в этом секторе.
Напомним, что в Судане обвалился золотой рудник. В результате более 30 человек погибли и только один выжил.