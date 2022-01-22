У Гані вибухнула вантажівка з вибухівкою: 13 людей загинули, десятки поранені

У Гані вибухнула вантажівка, що перевозила вибухівку на золотий рудник на заході країни. Це знищило село і призвело до жертв і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вибух зрівняв з землею сотні будинків в Апіаті, оскільки вибухова хвиля поширилася на приблизно 20 метрів. Двері й дахи були зірваний з будівель.

В результаті вибуху загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб.

Рятувальники перекопували територію екскаваторами і шукали тих, хто вижив на місці події.

Поліція заявила, причиною того, що сталося стало ДТП - мотоцикл врізався у вантажівку, а потім загорівся. Вантажівка належала іспанській компанії Maxam, яка перевозила вибухівку на золотий рудник Чірано, яким управляє компанія Kinross Gold Corporation з Торонто.

У заяві Міністерства земель і природних ресурсів йдеться, що Maxam буде відсторонений від виробництва, транспортування або постачання вибухових речовин для видобутку корисних копалин до завершення розслідування інциденту.