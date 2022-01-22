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У Гані вибухнула вантажівка з вибухівкою: 13 людей загинули, десятки поранені

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Республіка Гана, Субота 22 січня 2022 01:26
У Гані вибухнула вантажівка з вибухівкою: 13 людей загинули, десятки поранені Фото: вантажівка, що перевозить вибухівку вибухнула в Гані (twitter.com/PkAkyina)
Автор: Наталья Скороход

У Гані вибухнула вантажівка, що перевозила вибухівку на золотий рудник на заході країни. Це знищило село і призвело до жертв і поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Вибух зрівняв з землею сотні будинків в Апіаті, оскільки вибухова хвиля поширилася на приблизно 20 метрів. Двері й дахи були зірваний з будівель.

В результаті вибуху загинули 13 мирних жителів села, постраждали близько 180 осіб.

Рятувальники перекопували територію екскаваторами і шукали тих, хто вижив на місці події.

Поліція заявила, причиною того, що сталося стало ДТП - мотоцикл врізався у вантажівку, а потім загорівся. Вантажівка належала іспанській компанії Maxam, яка перевозила вибухівку на золотий рудник Чірано, яким управляє компанія Kinross Gold Corporation з Торонто.

У заяві Міністерства земель і природних ресурсів йдеться, що Maxam буде відсторонений від виробництва, транспортування або постачання вибухових речовин для видобутку корисних копалин до завершення розслідування інциденту.

Міністерство також наказало відсторонити від посади головного інспектора шахт Гани, який відповідає за нагляд за використанням вибухових речовин у цьому секторі.

Нагадаємо, що у Судані обвалився золотий рудник. В результаті більше 30 людей загинули і тільки один вижив.

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