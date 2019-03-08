У Мексиці в прірву впала вантажівка з мігрантами, загинули понад 20 осіб

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В результаті падіння вантажівки загинуло щонайменше 25 осіб

Генеральна прокуратура мексиканського штату Чьяпас повідомила, що на гірській дорозі злетіла у прірву вантажівка, яка перевозила мігрантів з Центральної Америки, що призвело до загибелі 25 людей, ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що ДТП сталося увечері 7 березня в районі муніципалітету Сойяло, приблизно в 40 кілометрах від столиці штату. Вантажівка впала у яр глибиною близько 10 метрів. В даний час правоохоронці почали розслідування обставин події.

Цей маршрут дуже часто використовується мігрантами з Гватемали, Сальвадору і Гондурасу, які намагаються досягти Сполучених Штатів. Транспортні засоби, які використовуються мігрантами, дуже часто не відповідають технічним нормам і перебувають в антисанітарному стані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що близько Багамських островів затонуло судно з мігрантами. У суботу жителі острова Абак знайшли тіла чотирьох людей, ще близько 15 осіб були знайдені живими, всього вдалося врятувати 17 осіб.