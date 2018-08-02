Гандзюк согласилась сотрудничать с полицией

В полиции призывают возможных очевидцев обращаться в полицию и сообщать информацию

Советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, согласилась сотрудничать с полицией. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Первый заместитель главы Нацполиции - руководитель уголовной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что Гандзюк посетили оперативники Департамента стратегических расследований. Во время этой встречи она согласилась сотрудничать со следствием, в частности - предоставить известную ей информацию, которая поможет раскрыть это преступление.

"Главное то, что женщина пошла на контакт и начала сотрудничать с нами", - отметил Аброськин и призвал возможных очевидцев или свидетелей обращаться в полицию и сообщать информацию, которая будет способствовать раскрытию этого нападения.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили кислотой. 2 августа Аброськин сообщил, что полиция предоставила ей охрану.

Ранее РБК-Украина сообщало, что составлен фоторобот злоумышленника, который подозревается в нападении на Гандзюк. У нее 30% ожогов тела - повреждены туловище, рука и левый глаз.