Гандзюк погодилася співпрацювати з поліцією

У поліції закликають можливих очевидців звертатися до поліції і повідомляти інформацію

Радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, яку нападник облив кислотою, погодилася співпрацювати з поліцією. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України.

Перший заступник глави Нацполіції - керівник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін повідомив, що Гандзюк відвідали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань. Під час цієї зустрічі вона погодилася співпрацювати зі слідством, зокрема - надати відому їй інформацію, що допоможе розкрити цей злочин.

"Головне те, що жінка пішла на контакт і почала співпрацювати з нами", - зазначив Аброськін та закликав можливих очевидців чи свідків звертатися до поліції і повідомляти інформацію, що сприятиме розкриттю цього нападу.

Нагадаємо, 31 липня Гандзюк облили кислотою. 2 серпня Аброськін повідомив, що поліція надала їй охорону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що складено фоторобот зловмисника, який підозрюється у нападі на Гандзюк. У неї 30% опіків тіла - пошкоджені тулуб, рука і ліве око.