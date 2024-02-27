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Гандбольна збірна України втратила тренера посеред відбору до чемпіонату Європи

Фото: Віталій Андронов написав заяву на звільнення (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорців

Вітчизняний фахівець Віталій Андронов пішов із посади головного тренера жіночої національної команди України з гандболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФГУ.

Керманич "синьо-жовтих" відмовився від роботи за власним бажанням. На чолі збірної він провів 2,5 роки.

Андронов написав заяву за лічені дні до початку тренувального збору національної команди. Замість нього в прийдешніх поєдинках зі "синьо-жовтими" працюватиме Борис Чижов. Натомість нового постійного головного тренера профільна федерація обере після закінчення відбору на першість Європи.

Збірна України проведе ще чотири матчі в кваліфікації. На 29 лютого та 2 березня заплановані два поєдинки з ізраїльтянами. Натомість у квітні українки зіграють проти збірних Німеччини та Словаччини. Наразі українки йдуть другими в квартеті (2 очки), а на чемпіонат Європи гарантовано вийдуть дві найкращі команди.

Із прізвищем Андронова пов'язані новітні успіхи збірної України. Під його керівництвом "синьо-жовті" вперше за півтора десятиліття пробилися на чемпіонат світу. На Мундіалі торік українки здолали попередній раунд, але вилетіли після основного.

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