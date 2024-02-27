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Гандбольная сборная Украины потеряла тренера посреди отбора к чемпионату Европы

Фото: Виталий Андронов написал заявление об увольнении (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Отечественный специалист Виталий Андронов ушел с поста главного тренера женской национальной команды Украины по гандболу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФГУ.

Наставник "сине-желтых" отказался от работы по собственному желанию. Во главе сборной он провел 2,5 года.

Андронов написал заявление за считанные дни до начала тренировочного сбора национальной команды. Вместо него в грядущих поединках с "сине-желтыми" будет работать Борис Чижов. Вместо нового постоянного главного тренера профильная федерация выберет по окончании отбора на первенство Европы.

Сборная Украины проведет еще четыре матча в квалификации. На 29 февраля и 2 марта запланированы два поединка с израильтянами. В свою очередь в апреле украинки сыграют против сборных Германии и Словакии. В данный момент украинки идут вторыми в квартете (2 очка), а на чемпионат Европы гарантированно выйдут две лучшие команды.

С фамилией Андронова связаны новейшие успехи сборной Украины. Под его руководством "сине-желтые" впервые за полтора десятилетия пробились на чемпионат мира. На Мундиале прошлого года украинки одолели предварительный раунд, но вылетели после основного.

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Сборная Украины