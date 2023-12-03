Гандбольна збірна України розтрощила Казахстан і пробилася в другий раунд ЧС-2023

Жіноча національна команда України з гандболу здобула прем'єрну перемогу на чемпіонаті світу-2023, розібравшись зі збірною Казахстану в останньому турі попереднього етапу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2023, група G, 3-й тур

Україна – Казахстан – 37:24 (19:12, 18:12)

"Синьо-жовті" заволоділи ініціативою з перших хвилин. Із дебютного відрізку підопічні Віталія Андронова створили гандикап і впродовж першої половини тримали казахських гандболісток на відстані мінімум чотирьох-п'яти пунктів. Зрештою, на перерву збірна України пішла з перевагою +7.

Другий тайм був трохи рівнішим. Так, українки спершу збільшили відрив до 12-ти очок. Однак, Казахстан намагався не допустити повного фіаско, тож билися опонентки команди Андронова до останнього. Однак, кінцівка зустрічі була за вітчизняними гандболістками.

Найбільше до розгромної перемоги України доклався дует Мілани Шукаль та Юлії Андрійчук. Ліва півсередня і права крайня забили по 8 м'ячів. Третя за результативністю – ліва крайня Марина Коновалова (6 голів).

Отже, збірна України вийшла в основний раунд змагань. Там "синьо-жовті" виступатимуть в четвертій групі. Новими суперницями українок повинні стати збірні Нідерландів, Чехії та сильніша команда в протистоянні Аргентини та Конго. Зі ще двома командами – Бразилією та Іспанією – команда Андронова вже зіграла (2 поразки).