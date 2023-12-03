Гандбольная сборная Украины сокрушила Казахстан и пробилась во второй раунд ЧМ-2023

Женская национальная команда Украины по гандболу одержала премьерную победу на чемпионате мира-2023, разобравшись со сборной Казахстана в последнем туре предварительного этапа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

ЧМ-2023, группа G, 3-й тур

Украина – Казахстан – 37:24 (19:12, 18:12)

"Сине-желтые" завладели инициативой с первых минут. Из дебютного отрезка подопечные Виталия Андронова создали гандикап и в течение первой половины держали казахских гандболисток на расстоянии минимум четырех-пяти пунктов. Наконец, на перерыв сборная Украины ушла с преимуществом +7.

Второй тайм был несколько ровнее. Да, украинки сначала увеличили отрыв до 12-ти очков. Однако Казахстан пытался не допустить полного фиаско, так что сражались оппоненты команды Андронова до последнего. Однако концовка встречи была за отечественными гандболистками.

Больше всего к разгромной победе Украины приложился дуэт Миланы Шукаль и Юлии Андрийчук. Левая полусредняя и правая крайняя забили по 8 мячей. Третья по результативности – левая крайняя Марина Коновалова (6 голов).

Итак, сборная Украины вышла в основной раунд соревнований. Там "сине-желтые" выступят в четвертой группе. Новыми соперницами украинок должны стать сборные Нидерландов, Чехии и более сильная команда в противостоянии Аргентины и Конго. Со еще двумя командами – Бразилией и Испанией – команда Андронова уже сыграла (2 поражения).