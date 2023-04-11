Гандбольна збірна України пробилася на перший за 14 років чемпіонат світу

Завдяки впевненій перемозі над збірною Північної Македонії у матчі-відповіді фіналу кваліфікації до чемпіонату світу-2023 жіноча національна команда України здобула путівку на Мундіаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

ЧС-2023, кваліфікація, другий етап, фінал, жінки

Україна – Північна Македонія – 31:22 (24:12, 7:10; перший матч – 24:22)

Другий матч суперниці розпочали обережно. Рівна гра в перші хвилини, однак, швидко трансформувалася у повний контроль українок. Територіальна ініціатива дозволила "синьо-жовтим" постійно додавати.

Уже в середині тайму збірна України переважала балканок на 5 пунктів. Та далі підопічні Віталія Андронова видали феноменальний відрізок (10:3) і пішли на перерву, випереджаючи Північну Македонію вдвічі. Більше того, очковий доробок українок у першій половині виявився тим же, що за весь перший поєдинок.

Після такої 30-хвилинки головним завданням "синьо-жовтих" було не перегоріти емоційно в другому таймі. Звісно, вітчизняним гандболісткам по перерві стало важче. З одного боку, результат почав тяжіти над збірною, а з іншого – додали македонки. Утім, українська команда намагалася тримати опоненток на безпечній відстані.

Переважно гандикап дівчат Андронова тримався в межах 10-ти пунктів. Зрештою, лише в кінцівці українки дозволили суперницям скоротити відрив. Щоправда, ненабагато. Фінальний свисток зафіксував перемогу збірної України з перевагою на 9 очок, а найрезультативнішою у її складі стала розігруюча Ірина Глібко (7 м'ячів).

Отже, українська команда вперше після ЧС-2009 вийшла на планетарний форум. Найкращим досягнення "синьо-жовтих" на чемпіонатах світу залишається здобуте в 2003 році 4-те місце. ЧС-2023 відбудеться у листопаді-грудні на території трьох країн – Данії, Норвегії та Швеції.