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Гандбольная сборная Украины пробилась на первый за 14 лет чемпионат мира

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Кишварда, Вторник 11 апреля 2023 19:36
Гандбольная сборная Украины пробилась на первый за 14 лет чемпионат мира Фото: Сборная Украины дважды одолела македонок (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорцив

Благодаря уверенной победе над сборной Северной Македонии в ответном матче финала квалификации к чемпионату мира-2023 женская национальная команда Украины завоевала путевку на Мундиаль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

ЧМ-2023, квалификация, второй этап, финал, женщины

Украина – Северная Македония – 31:22 (24:12, 7:10; первый матч – 24:22)

Второй матч соперницы начали осторожно. Равная игра в первые минуты, однако, быстро трансформировалась в полный контроль украинок. Территориальная инициатива позволила "сине-желтым" постоянно прибавлять.

Уже в середине тайма сборная Украины преобладала балканок на 5 пунктов. Но дальше подопечные Виталия Андронова выдали феноменальный отрезок (10:3) и ушли на перерыв, опережая Северную Македонию вдвое. Более того, очковый перевес украинок в первой половине оказался тем же, что за весь первый поединок.

После такой 30-минутки главной задачей "сине-желтых" было не перегореть эмоционально во втором тайме. Конечно, отечественным гандболисткам после перерыва стало труднее. С одной стороны, результат начал давить на сборную, а с другой – прибавили македонки. Впрочем, украинская команда пыталась держать оппоненток на безопасном расстоянии.

Преимущественно гандикап девушек Андронова держался в пределах 10 пунктов. В конце концов, только в последние минуты украинки разрешили соперницам сократить отрыв. Правда, ненамного. Финальный свисток зафиксировал победу сборной Украины с преимуществом в 9 очков, а самой результативной в ее составе стала разыгрывающая Ирина Глибко (7 мячей).

Итак, украинская команда впервые после ЧМ-2009 вышла на планетарный форум. Лучшим достижение "сине-желтых" на чемпионатах мира остается завоеванное в 2003 году 4-е место. ЧМ-2023 состоится в ноябре-декабре на территории трех стран – Дании, Норвегии и Швеции.

К слову, ранее Мурзин возглавил женскую сборную Украины по баскетболу вместо черногорца Радуловича.

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