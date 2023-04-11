ua ru
Вт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Легенда "Будівельника" очолив жіночу збірну України з баскетболу

Новость на русском →
Київ, Вівторок 11 квітня 2023 16:29
Легенда "Будівельника" очолив жіночу збірну України з баскетболу Фото: Євген Мурзін працював і в чоловічому, і в жіночому баскетболі (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Виконавчий комітет Федерації баскетболу України призначив Євгена Мурзіна головним тренером жіночої національної команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

57-річний фахівець пішов на підвищення. Донедавна він був асистентом керманича "синьо-жовтих" Срджана Радуловіча та провів із ним кваліфікаційний турнір Євробаскета-2023 серед жінок.

Мурзін у 2015-2019 рр. тренував чоловічу збірну України. Тепер він став другим фахівцем в історії вітчизняного баскетболу після Володимира Рижова, який працював із обома національними командами. Останній привів дівчат до головного досягнення епохи Незалежності – титулу чемпіона Європи-1995.

Натомість тренерська кар'єра Мурзіна розпочалася в "Будівельнику". На чолі столичного гранда він працював у 2000-2008 рр. Пізніше тренував "Черкаські Мавпи", "Говерлу" з Івано-Франківська, "Київ-Баскет", "Харківських Соколів". Перед сезоном 2022/23 повернувся до "Говерли" та фінішував із прикарпатцями на 6-й сходинці Суперліги.

Мурзін-баскетболіст зробив собі ім'я в "Будівельнику". Він був частиною колективу, що в 1989 році здобув єдиний чемпіонський титул у радянський період. Пізніше двічі став чемпіоном України. Також Мурзін грав в Ізраїлі та Словаччині, а в Україні захищав кольори "Київ-Баскета" та "Одеси".

До слова, раніше Суперліга роздала індивідуальні нагороди за підсумками сезону 2022/23.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Баскетбол
NEWS
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
Чи чекати на нову хвилю мобілізації в Україні: відповідь Резнікова
DAILY
Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Павлюк: 70 тисяч росіян вдерлися з Білорусі у Київську область у лютому 2022 року