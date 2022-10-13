Гандбольна збірна України перемогою розпочала відбір до Євро-2024

Євро-2024, кваліфікація, група 4

Україна – Фарери – 29:25 (18:14, 11:11)

"Синьо-жовті" зуміли продовжити серію перемог у протистоянні з острів'янами. Тепер в усіх п'яти матчах проти Фарер українці були сильнішими. Проґавивши стартовий ривок суперника, збірна України швидко опанувала ситуацію і повела (6:5), а свій ривок у середині тайму (10:4) дозволив піти на перерву з перевагою у чотири м'ячі.

У другій половині фарерці повторили сценарій першої. Вони швидко відіграли гандикап української команди та впритул наблизилися до опонента. Щоправда, Україна вирівняла гру та, зрештою, зуміла довести поєдинок до логічної перемоги.

Ця звитяга перервала серію невдач збірної. Чорна смуга вітчизняних гандболістів зупинилася на семи поразках поспіль в офіційних матчах. 13 жовтня між собою зіграють інші учасники квартету – Австрія і Румунія.

Натомість наступний поєдинок збірної України відбудеться 16 жовтня. Суперником "синьо-жовтих" стане румунська національна команда. До наступного етапу відбору гарантовано вийдуть дві найкращі команди групи.