ua ru
Пт, 07 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гандбольна збірна України отримала суперниць на жіночому ЧС-2023

Новость на русском →
Гетеборг, П'ятниця 07 липня 2023 10:58
Гандбольна збірна України отримала суперниць на жіночому ЧС-2023 Фото: "Синьо-жовті" пробилися на Мундіаль вперше за 14 років (facebook.com/uhfukraine)
Автор: Антон Федорців

Жіноча національна команда України з гандболу зустрінеться з трьома збірними в попередньому раунді чемпіонату світу-2023. Турнір приймуть Данія, Норвегія і Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІГФ.

Жеребкування відбулося в шведському Гетеборгу. Під час посіву "синьо-жовті" потрапили до третього кошика команд.

Підопічні Віталія Андронова на ЧС-2023 зустрінуться зі збірними Бразилії, Іспанії та Казахстану. Квартет G, до якого потрапила Україна, змагатиметься у данському Фредеріксгавні. Після одноколового турніру три найкращі команди групи вийдуть в основний раунд.

Там 24 збірні розділять на чотири групи по шість команд у кожній. До чвертьфіналу змагань вийдуть по дві найсильніші збірні, які в плей-офф розіграють титул чемпіонок світу. Окремо зіграють матчі за третє, п'яте та сьоме місця.

Календар матчів збірної України на ЧС-2023:

  • Бразилія – Україна, 29 листопада
  • Іспанія – Україна, 1 грудня
  • Україна – Казахстан, 3 грудня

Гандбольна збірна України отримала суперниць на жіночому ЧС-2023

До слова, напередодні волейбольна збірна України переграла Швецію у фіналі Золотої Євроліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України
NEWS
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
Чехія передасть Україні гелікоптери та допоможе з навчанням на F-16, - прем'єр
DAILY
Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хто на Заході ще не бачить Україну в НАТО і що змінить саміт у Вільнюсі