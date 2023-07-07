Гандбольна збірна України отримала суперниць на жіночому ЧС-2023

Жіноча національна команда України з гандболу зустрінеться з трьома збірними в попередньому раунді чемпіонату світу-2023. Турнір приймуть Данія, Норвегія і Швеція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ІГФ .

Жеребкування відбулося в шведському Гетеборгу. Під час посіву "синьо-жовті" потрапили до третього кошика команд.

Підопічні Віталія Андронова на ЧС-2023 зустрінуться зі збірними Бразилії, Іспанії та Казахстану. Квартет G, до якого потрапила Україна, змагатиметься у данському Фредеріксгавні. Після одноколового турніру три найкращі команди групи вийдуть в основний раунд.

Там 24 збірні розділять на чотири групи по шість команд у кожній. До чвертьфіналу змагань вийдуть по дві найсильніші збірні, які в плей-офф розіграють титул чемпіонок світу. Окремо зіграють матчі за третє, п'яте та сьоме місця.

Календар матчів збірної України на ЧС-2023: